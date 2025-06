Šveitsi keskpank langetas intressimäära nullini

Šveitsi keskpank alandas baasintressimäära 25 baaspunkti ehk 0,25 protsendipunkti võrra. Tegu oli kuuenda järjestikuse intressimäärade langetamisega.

Intressimäärade alandamise eesmärk on laenamist ja majandust elavdada. Keskpanga negatiivne hoiuseintress teeb valuuta üldiselt nõrgemaks, mis omakorda võib soodustada eksporti. Kõrgemate intressimääradega üritavad aga pangad saada inflatsiooni kontrolli alla.

Šveitsi keskpank eeldab, et globaalne majanduskasv jaheneb. Samas eeldab pank, et inflatsioon jääb madalale tasemele. Mõned analüütikud eeldavad, et keskpank võib jätkata rahapoliitika leevendamist.

"Kui olukord praeguse ja septembri vahel oluliselt ei muutu, sillutab tänane otsus teed edasiseks intressimäära langetamiseks septembris, ehk negatiivsete intressimäärade juurde naasmist," ütles finantsfirma ING ökonomist Charlotte de Montpellier.