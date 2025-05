Nordica lennukite müük lükkub juunisse

"Läbirääkimised OÜ Transpordi Varahaldus lennukite müügiks jätkuvad aktiivselt, äriühing proovib saavutada maksimaalselt head tulemust. Läbirääkimised võtavad plaanitust veidi rohkem aega, aga hetkel on alust arvata, et müügileping saab sõlmitud juunis," ütles kliimaministeeriumi pressiesindaja Martin-Erich Torjus ERR-ile.

Aprilli keskel ütles kliimaministeeriumi asekantsler ja Nordica nõukogu liige Sander Salmu ERR-ile, et aprillis allkirjastati ostuhuvilisega heade kavatsuste protokoll ning käimas on müügilepingu läbirääkimised. Salmu sõnul loodetakse müügitehing sõlmida maikuus, kuid milline on ostusumma, ei soovinud ta enne tehingu lõplikku kokkuleppimist avaldada.

Transpordi Varahaldusele kuulub seitse 88-kohalist Bombardier CRJ900NG tüüpi reisilennukit.

Salmu rääkis aprillis, et maailmas on praegu lennukite omandamise vastu suur huvi, sest nende tootmine ei jõua nõudlusele järele ning seda peegeldab ka suurem huvi Transpordi Varahalduse lennukite vastu, kuna pakkumise tegi mitu ettevõtjat.

Ta lisas, et siiski tuleb Eesti müüdavate lennukite puhul arvestada, et need on sobivad teatud spetsiifiliste teenuste jaoks, piiratuma lennuulatusega ehk mitte kõige tavapärasem lennukitüüp.

ERR on varem kirjutanud, et parima ostupakkumise tegija on rahvusvaheline ettevõte, mis tegutseb lennundusvaldkonnas.