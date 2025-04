Pankrotistunud Nordicale esitatud nõuded ulatuvad 85 miljoni euroni

Kui Harju maakohus jaanuari lõpus lennundusettevõtte Nordic Aviaton Group pankroti välja kuulutas, oli ettevõttele esitatud nõuete summa esialgsel hinnangul 34 miljonit eurot.

Märtsi lõpus jõudis kätte nõuete esitamise tähtaeg. Nordica ühe pankrotihalduri, advokaadibüroo RASK partneri Tarmo Petersoni sõnul kasvas selleks ajaks nõuete summa hüppeliselt.

"28. märtsil saabus võlausaldajate nõuete esitamise tähtaeg. Nordica menetluses kokku esitatud nõuete maht oli 85 miljonit eurot. See maht on kasvanud peamiselt erinevatest lepingute täitmatajätmisest tulenevatest kahjunõutest," rääkis Peterson.

Petersoni sõnul on ühelt poolt tavapärane, et pankrotimenetluses nii läheb. "Üks on see seis, kui ajutised haldurid tuvastavad, kui palju on ettevõttel raamatupidamise järgi kohustusi. Ja kui pankrot välja kuulutatakse ja võlausaldajad esitavad lepingute täitmatajätmisest tulenevaid nõudeid, siis tihtilugu see summa ongi oluliselt suurem. Aga seda ei saa kindlasti võtta lõpliku summana. 85 miljonit on esitatud nõuete maht, nüüd järgneb nende nõuete läbitöötamine. Seal, kus on põhjendatud vastuväide esitada, see ka haldurite poolt esitatakse, " ütles Peterson.

Nordica suurim võlausaldaja on teine riigiettevõte, Transpordi Varahaldus, mille nõude suurus on 36 miljonit eurot. Järgnevad veel üks lennukite rendileandja Wilmington (17,6 miljonit), seejärel Marabu Airlines (10,7 miljonit) ja Kredex (seitse miljonit) .

Nordica pankrotihaldur Tarmo Peterson Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Nordica varast moodustab aga suurema osa nõue tütarettevõtte Regional Jet vastu.

"Nordica pankrotivara suurus lõppastmes saab sõltuma sellest, kui palju laekub selle nõude katteks Regional Jeti pankrotimenetlusest. Nõue on umbes 30 miljonit eurot. Põhjus, miks ta nii suureks on kasvanud, on selles, et samamoodi need nõuded, mida nüüd esitati Nordica pankrotimenetluses Nordica enda vastu, on osaliselt edasi esitatud Regional Jeti pankrotimenetlusse. Lisaks on veel Nordica poolt erinevatele koostööpartneritele makstud deposiidid, nende tagasisaamise võimalus on aga suhteliselt kasin," selgitas Peterson.

Nordica pankroti väljakuulutamise ajal hindasid haldurid, et Nordical on kohe võlausaldajate nõuete katmiseks olevat vara umbes 400 000 euro väärtuses. Pool sellest oli kontol olev raha ja ülejäänu vallasvara, mis tuleb maha müüa. Petersoni sõnul on nüüdseks enampakkumised välja kuulutatud, ühtegi tehingut veel aga toimunud ei ole.

Ta märkis ka, et nõuete rahuldamisel on pankrotimenetluses eelisseisund pandipidajal, kelleks on Kredex.

"Kredexi laenunõude suurus on umbes seitse miljonit, aga kui palju sellest on tagatud, sõltub lõpuks sellest, kui suur on tagatud vara väärtus. Ja seda on hetkel veel vara hinnata, see selgub pankrotimenetluse käigus," ütles Peterson.

Nordica pankrotihaldurid vaatavad nüüd nõudeavaldused üle ja esitavad 28. aprillil võlausaldajatele tutvumiseks esialgse võlausaldajate nimekirja.

Seejärel saavad võlausaldajad ja ka haldurid esitada vastuväiteid, lõpliku võlausaldajate nimekirja kinnitab kohus.