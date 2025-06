Rootsi kaitsekulud kerkivad 2032. aastaks 3,5 protsendini

Suurem osa sellest läheb maavägede ja õhukaitse arendamisse ning täiendavasse laskemoona. 50 miljardit krooni läheb tsiviilkaitsesse.

Riigikaitse kulude suurendamiseks võetakse esialgu laenu. Pikas perspektiivis soovib opositsioon selle rahastamiseks uut maksu. Valitsus usub aga, et seda saab rahastada ka välisabi vähendamise ja majanduskasvu toetamisega. Selle otsusega jõuavad Rootsi kaitsekulud aastaks 2032 3,5 protsendini SKT-st.

"See on ajalooline kokkulepe, millega parlamendi kõik kaheksa parteid toetavad Rootsi kaitsekulude tõstmist 5 protsendini SKT-st. See laialdane kokkulepe meie kaitset tugevdada annab peaministrile jõu, kui ta läheb järgmisel nädalal Haagi NATO tippkohtumisele," ütles Rootsi kaitseminister Pal Jonson.