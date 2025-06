Galerii: Pärnu linn sai silla võrra rikkamaks

Pärnusse ehitati kahe aastaga Eesti pikima silde-avaga sild.

Pärnu uue silla avamisele kogunes rahvast palju. Kui lint lõigatud, pääses esimesena silda õnnistama kass Hugo, misjärel sai silla vastupidavust testida päästeauto. Seejärel võisid kauaoodatud sillale joosta lapsed.

"Mul on hea meel, et see unistus, millest rahvas on juba tegelikult Pärnus 30 ja rohkem aastat rääkinud, on lõpuks valmis. Ja loomulikult mul on hea meel, et kuigi siin on olnud väga palju tagasilööke ja ebaõnnestumisi, oleme ikkagi jõudnud nüüd sinnamaale, et uus sild on tänaseks valmis," sõnas Pärnu linnapea Romek Krosenkranius.

Uus sild on 263 meetrit pikk ja ligi 20 meetrit lai. INF Infra juhatuse liige, silla peaprojektijuht Robert Sinikas ütles, et kõige keerulisem töö silla kaare paika panek.

"Me teostasime läbi aastakümnete Baltikumis ühte keerukamat sillamontaaži, eelmisel augustil neli päeva kestis montaaž. Nii keerukat asja pole enne Eestis tehtud," sõnas Sinikas.

"Aga täna avame siis Eesti pikima, 140 meetri pikkuse avaga silla," ütles Sinikas.

Pärnakad on uut silda oodanud aastakümneid. Laupäeval saab üle uue silla vaid jalgsi või jalgrattaga, autodele avatakse sild pühapäevast.

"Üle silla käia on ajalooline tunne ikkagi. Sild on tähtis liikluse ja turvalisuse mõttes," ütles Vana-Pärnu elanik Karin.

"Sild on meile väga tähtis, oleme seda kaua oodanud," ütlesid Ülejõe elanikud Annika ja Amanda.

Rääma linnaosa kesklinnaga ühendav uus sild muudab tervet linnapilti, luues täiesti uue liikluskoridori.

"Nüüd on Ehitajate teelt randa ainult kolm kilomeetrit ja see on linnaruumis tegelikult väga suur muutus," sõnas Kosenkranius.

Uue silla ehitamine maksis üle 28 miljoni euro ja silla ühendusteed ligi 12 miljonit.