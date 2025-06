Riigijuhid kutsuvad Iraani naasma läbirääkimiste juurde

Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer sõnas, et USA on teinud sammu leevendamaks Iraani tuumaprogrammi ohtu.

"Iraani tuumaprogramm on suur oht rahvusvahelisele julgeolekule. Iraanile ei saa lubada tuumarelva ja USA on teinud sammu selle ohu leevendamiseks," ütles Starmer.

"Olukord Lähis-Idas on endiselt volatiilne ja prioriteediks on regiooni stabiilsus. Me kutsume Iraani üles naasma läbirääkimiste laua taha, jõudmaks selle kriisi lõpetamiseks diplomaatilise lahenduseni," lausus Briti peaminister.

Saudi Araabia välisministeerium kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et ootab kriisi lõpetamiseks poliitilist lahendust.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas kirjutas samuti X-is, et Iraanil ei tohi lubada arendada tuumarelva, kuna see oleks oht rahvusvahelisele julgeolekule.

"Ma tungivalt soovitan kõigil osapooltel teha üks samm tagasi, naasta läbirääkimiste laua taha ja ennetada edasist eskalatsiooni," kirjutas Kallas.

Kallas lisas, et Euroopa Liidu välisministrid arutavad kujunenud olukorda esmaspäeval.

Austraalia valitsus kutsus üles "de-eskalatsioonile, dialoogile ja diplomaatiale", vahendas The Guardian Austraalia valitsuse teadet.

Austraalia valitsuse teade ei kiitnud USA rünnakut otseselt heaks, kuid kordas valitsuse positsiooni riskide osas, mida Iraani tuumaprogramm kujutab.

"Me oleme selgelt öelnud, et Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programm on suureks ohuks rahvusvahelise rahule ja julgeolekule," seisab teates.