ERR Washingtonis: USA ja Iraani leping tekitab ameeriklastes vastakaid tundeid

USA president Donald Trump tähistas pühapäeval oma 80. sünnipäeva. Vahetult enne Valge Maja territooriumil alanud vabavõitlussarja UFC võistlusõhtut, teatas president USA ja Iraani esialgsest kokkuleppest sõja lõpetamiseks. Vahendaja rolli pidanud Pakistani sõnul näeb kokkulepe ette sõjategevuse lõpetamise kõigil rinnetel ning Hormuzi väina taasavamise. Trump kirjutas sotsiaalmeedias: "Maailma laevad, käivitage mootorid. Laske naftal voolata."

"Juba viimase 24 tunni jooksul oleme näinud suuremat liiklusvoogu. Nafta hinnad langevad, aga samas on meil ka pikaajaline lubadus, et Iraan ei arenda ega hangi kunagi tuumarelva. Need on kaks väga suurt võitu Ameerika rahvale," lausus USA asepresident JD Vance.

Pealinnas tekitas uudis kokkuleppest vastakaid tundeid.

"Kas läheme lõpuni või tõmbume välja, aga see asi tuleks lõpuks ära lõpetada ja kokkuleppele jõuda. Me ei taha, et Iraanil oleks tuumarelv. Asi ongi selles. Me ei taha, et nad saaksid tuumarelva ka tulevikus. Usun, et 50 aasta pärast oleme rahul, et just tema sel ajal ametis oli," ütlesid pealinlased Rusty ja Doug.

"Eks näis, kui allkirjad on paberil. See on juba mitmes kord, kui Trump teatab võimalikust rahukokkuleppest Iraaniga. Muidugi tahab ta just oma suurel sünnipäeval öelda, et lõpuks ongi tema see, kes rahuleppe saavutas. Mina seda veel ei usu," sõnas Joseph.

Tegemist on raamkokkuleppega, mis pikendaks juba aprillis saavutatud habrast relvarahu ja annaks läbirääkijatele 60 päeva, et lahendada kõige keerulisemad küsimused, nagu Iraani tuumaprogramm ja sanktsioonide võimalik leevendamine. Leppe täpseid tingimusi ei ole siiski avalikustatud ning Iraan on rõhutanud, et selle rakendamine saab alata alles pärast ametlikku allkirjastamist.

"Ükskõik, mis Iraanis edasi juhtub, ei olnud seda sõda algusest peale vaja. Ja olen veendunud, et ükskõik milline ka lõpptulemus ei tule, ei ole see parem kui see rahu, mida me enne nautisime," lausus Eric.

"Iraan on meile valetanud juba üle neljakümne aasta, seega mul ei ole Iraani suhtes kuigi palju usku," ütles James.

"Trump teeb omalt poolt kõik, mis suudab. Loodetavasti läheb seekord hästi ja Iraan mõistab, et Trump ei tagane," lisas Kate.

Praeguse plaani järgi allkirjastatakse vastastikuse mõistmise memorandum reedel Šveitsis.