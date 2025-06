Valgevenest vabastatud poliitvang: sellistes tingimustes ei peaks keegi olema

Roio lõi 2020. aasta septembris Eestis MTÜ Fund of Belarusian Friends, mille eesmärk oli koguda annetusi Valgevene režiimi eest põgenenud inimestele.

Roio loodud Eesti MTÜ sisulise tööni ei jõudnud ning mõned kuud hiljem kustutati see äriregistrist.

Laupäeva õhtul Tallinnasse jõudnud Roio ütles ajakirjanikele, et lõi heategevusliku fondi eesmärgiga toetada paljulapselisi peresid, kes ei olnud 2020. aasta Valgevene valimistulemustega nõus või hääletasid kellegi teise poolt.

"Kohalik diktaator käskis need inimesed jätta tööta, ilma söögita. Mille pärast see mind puudutas – olles ka paljulapselise pere isa tundsin, et see oli minu kohus, kuna mu abikaasa on valgevenelanna ja olen selle riigiga samuti seotud elu lõpuni, kuna mu kolm last on samuti valgevenelased nagu eestlased," rääkis Roio.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul proovis Eesti möödunud pooleteise aasta jooksul teha kõike, et Roio saaks vabaks ja koju. Tsahkna tänas toe eest USA-d.

"Samal ajal tahan öelda, et ainult 14 poliitvangi said vabaks," ütles välisminister ja lisas, et veel tuhanded inimesed on vangis ja õudused Valgevenes jätkuvad.

Roio sõnas, fond oli registreeritud nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis ning viimane hakkas ka tööle. "Inglise fond sai aktiivseks kiiremini, saime piisavalt paljusid läbi Inglise fondi aidata," ütles ta.

Valgevene võimude jälgimise all oli Roio juba enne kinnipidamist. "Trellide taga on üks asi, aga olin 2021. aastast sisuliselt pantvangis Valgevenes. 2021. aastal esimest korda KGB kutsus mu välja ja viibutas näppu."

"Koheldi mind väga halvasti. Need tingimused... ma arvatavasti võtan selle ka enda südameasjaks, et teada anda inimõiguste organisatsioonidele, mis tingimustes – olgu see inimene kriminaal, poliitiline vang, kes iganes, sellistes tingimustes 21. sajandil ei peaks keegi olema," ütles ta.