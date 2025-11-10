X!

Trump nimetas Valgevenesse erisaadiku

Välismaa
John Coale (keskel) tänavu septembris kohtumas Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenkoga.
John Coale (keskel) tänavu septembris kohtumas Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenkoga. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et määrab John Coale'i, kes aitas vabastada Valgevene režiimi kinni hoitavaid poliitvange, oma erisaadikuks Minskis ja avaldas samas lootust, et Coale saavutab edaspidi veelgi rohkemate kinnipeetavate vabastamise.

"Ta (Coale) on juba edukalt läbi rääkinud 100 pantvangi vabastamise ja taotleb veel 50 vabastamist," ütles Trump sotsiaalmeediapostituses. "Soovin ette tänada Valgevene kõrgelt lugupeetud presidenti Aleksandr Lukašenkot tema kaalutluse eest nende täiendavate inimeste vabastamise osas."

Trump on suurendanud USA suhtlust diktaator Lukašenko juhitud Valgevenega, saates sel aastal Minskisse mitu delegatsiooni. Lukašenko on Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane.

Coale on Trumpi usaldusisik, lähedane sõber ja isiklik advokaat. Selle aasta 11. septembril kohtus Coale Lukašenkoga, mille järel teatati, et Valgevene vanglatest on vabastatud 52 vangi, sealhulgas 14 välismaalast. Coale töötab praegu USA Ukraina-erisaadiku Keith Kelloggi asetäitjana.

Coale külastas Minskit koos Kelloggiga juba juunis, kus neil õnnestus välja rääkida 14 poliitvangi vabastamine, sealhulgas opositsiooni protestiliikumise üks kunagisi juhte, Valgevene eksiiljuhi Svjatlana Tsihhanovskaja abikaasa Sergei Tsihhanovski.

Augustis pidas advokaat diktaatoriga telefonivestluse ja septembris külastas ta uuesti Minskit, kus režiim vabastas 52 Valgevene poliitvangi vastutasuks USA piirangute tühistamise eest riiklikule lennufirmale Belavia. Novembri alguses leevendas Washington veelgi piiranguid Valgevene lennukitele, sealhulgas Lukašenko perekonna kasutatavale eralennukile.

Varem oli ta kutsunud üle 30 aasta võimul olnud Lukašenkot vabastama 1400 kinnipeetavat, keda USA on nimetanud pantvangideks.

Septembris vabastatud vangide hulk oli suurim, kellele Lukašenko armu on andnud. Lukašenko püüab pärast aastaid kestnud isolatsiooni ja sanktsioone USA-ga suhteid parandada.

Ameerika Ühendriigid sulgesid oma saatkonna Minskis 2022. aasta veebruaris pärast seda, kui Putin kasutas Valgevenet platsdarmina kümnete tuhandete sõdurite saatmiseks naaberriiki Ukrainasse.

Septembris selgitas Kellogg, et USA ja Valgevene vahelise lepingu eesmärk oli tagada avatud suhtluskanalid Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga, mitte vabastada Lukašenko režiimi vange.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, LIGA.net, The Kyiv Independent

