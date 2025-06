Hambaravis lükatakse kallimaid protseduurid sageli edasi

Ortodontide ülipikkade järjekordade üle on kurdetud aastaid, nüüdseks on ravijärjekorrad Tallinnas kadumas. Tööd on vähemaks jäänud ka hambaarstidel, sest majanduslikult keerulistel aegadel lükatakse esteetiline ravi sageli edasi.

Seaduse järgi peab inimene ortodondi vastuvõtule saama üheksa kuu jooksul, aga viimastel aastatel olid järjekorrad märksa pikemad, mõnel pool suisa mitu aastat. Eriti suur oli see probleem Tallinnas, aga nüüd on hakanud järjekorrad lühenema. Näiteks ühel suuremal ortodontilist ravi pakkuval kliinikul Meliva saab kodulehel endale broneerida aega juba juulikuuks.

"Järjekorrad Tallinnas on lühenenud. See on ühelt poolt seotud sellega, et on uusi arste lisandunud meie meeskonda ja teiselt poolt suur nõudlus, mis vahepeal oli, on väiksemaks jäänud. Kindlasti ostujõud mängib oma rolli. Kui meil on aastaid olnud väga kõrge inflatsioon, siis loomulikult vaba raha taskusse jääb inimestel vähem," lausus Meliva juhatuse esimees Marja-Liisa Alop.

Alopi sõnul on eelmisest suvest märgata tendentsi, et hambaravis lükatakse kallimaid protseduure edasi.

"Seda tööde edasilükkamist me näeme üle Eesti, et inimesed jätavad ootele, küsivad palju selle hind oleks ja mõtlevad, et võib-olla järgmine aasta võtan ette," selgitas Alop.

Ortodontide seltsi kinnitusel on just esmaste patsientide arv languses, sest majanduslikult keerulistel aegadel kaalutakse kalli ravi ette võtmist hoolega. Ülikooli lõpetab tänavu neli uut ortodonti.

"Kindlasti annab juurde see, et meie noored residendid lõpetavad ja tulevad hakkavad patsiente vastu võtma isesesivalt. On ka paar välismaal õppinud või elanud kolleegi, kes on siis teinud eksamikomisjoni juures eksami ja saanud ortodondina registrisse. On näiteid isegi Brasiiliast ja näiteid Ukraina arstidest," ütles ortodontide seltsi president Katri Herman.

Laste puhul on aidanud ooteaega lühendada e-konsultatsioon. Hermani kogemus näitab, et kümnest juhtumist kahel oli vaja kohe tulla ortodondi jutule, ülejäänud puhkudel piisas hambaarstile soovituste andmisest. Kui mullu tasus tervisekassa 70 lapse e-konsultatsiooni eest, siis tänavu juba 200. Hermani hinnagul ei peakski inimesed otse tulema ortodondi jutule.

"Mina toetan e-konsultatsiooni ja kindlasti läbi e-konsultatsiooni jõuab just see patsient, kes sellel hetkel abi vajab, õigel ajal õigesse kohta," lausus Herman.

"Täna tervisekassa vaates näeme seda, et see (e-konsultatsioon - toim) kindlasti peaks muutuma ainsaks võimaluseks n-ö ortodondile pääsemiseks, sest see tagab õigeaegse liikumise õige spetsialisti juurde. Täna me näeme, et paljud patsiendid lähevad ortodondi juurde liiga vara või ei olegi põhjust ortodondi konsultatsioonile minna," ütles tervisekassa hambaraviteenuse teenusejuht Tiia Zeigo.

E-konsultatsiooni kasutamist saab tervisekassa nõuda vaid neilt kliinikutelt, kel on tervisekassaga sõlmitud leping.