Pärtel-Peeter Pere: Tallinna linnavalitsus on lati alt läbi jooksnud

Me ei näe võimalust, kuidas toetada lisaeelarvet, kui selles puudub lasteaia kohatasu kaotamine. Asi on valikutes ja see on meie valik, kirjutab Reformierakonna Tallinna piirkonna juht ja abilinnapea Pärtel-Peeter Pere senistele koalitsioonipartneritele.

Lasteaia kohatasu kaotamise soovi puudumine takistab koalitsiooni edasiliikumist senisel kujul. Koguneme reedel Reformierakonna fraktsiooni ja juhatusega, et leida olukorrale lahendus.

Tallinn on jõukas omavalitsus, kuid ei riigi ega pere rahakott ole lõputu. Seetõttu tuleb teha valikuid ja seada prioriteete. Usaldus selle koalitsiooni sees on tugevalt kõikunud – meil on juhtimiskriis.

Reformierakonna jaoks on esmatähtsad lapsed ja pered. Sama või sarnast fookust oleme oodanud ka oma partneritelt. Koalitsioonileppes on kirjas et "Tallinnast saab Euroopa kõige laste- ja peresõbralikum linn".

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni hinnangul ei toeta kahjuks seda püüdlust linnapea ega koalitsioonipartnerid. Praeguse linnapeaga ei saa enam jätkata ning linnas tekkinud juhtimiskriisi lahendada.

Lasteaia kohatasu kaotamise kindlustamiseks saanuks tänavu leida vajaliku kolme miljoni euro ulatuses vahendeid. Eelarvestrateegiat oleks olnud võimalik edasi arutada augustis ja septembris. Poliitilist tahet paraku selleks ei ole.

Lasteaia kohatasust loobumine on valik, samuti võimalus. Me oleme seda võimalust korduvalt tõstatanud – alates linnavõimu ametisse astumisest kuni viimaste lisaeelarve muudatusettepanekuteni. Esitasime konkreetseid lahendusi, kuidas planeerida eelarvet laste huvides ümber – näiteks puude istutamise arvelt tänavu või bürokraatia vähendamise ja ametite liitmise teel tuleval aastal. Meie ettepanekutega te ei nõustu.

Tallinna juhtimine on laiemalt sattunud kaosesse. Linn jätkab vastandumist riigile, kuigi see ajastu pidi olema möödas. Isamaa juhtida on transpordivaldkond, kuid lehest loeme, kuidas Harjumaa üks olulisimaid liiklussõlmi kaob – koos sellega ka neli miljonit eurot. Bussirajad kaovad. Liikluskorralduses valitseb segadus, pisimopeedide tulekuks ei valmistutud terve aasta.

Probleeme on ka mujal. Vene kultuurikeskuses toimuv propaganda idast toodud meelelahutusega tulnuks lõpetada juba möödunud aastal. Selle asemel on sotsiaaldemokraadid venitanud ning esitanud tingimusi – kord Katariina kiriku, kord Salme kultuurikeskuse arvelt.

See linnavalitsus on lati alt läbi jooksnud. Ja sellest on kahju, sest kõik lootsid, et suudame ühiselt Tallinna juhtimises pöörde teha. Jah me alustasime tugevalt – näiteks propagandateenistuse laialisaatmise ja eestikeelsele haridusele üleminekuga. Aga tänaseks on asi sealmaal, et lasteaia kohatasu Tallinnas me selle koalitsiooniga ei kaota. See on fakt. Seda kinnitavad ka Eesti 200 avalikud väljaütlemised meedias.

Olete teinud oma pakkumise, kuid poole rehkendusega me ei saa leppida. Oleme lasteaia kohatasu kaotamise nimel töötanud alates 2017. aastast, rääkinud sellest koalitsioonikõnelustel mullu sügisel ja toonud teema lauda nii 2025. aasta eelarve kui ka lisaeelarve aruteludel. Kuid ei midagi. Me ei näe võimalust, kuidas toetada lisaeelarvet, kui selles puudub lasteaia kohatasu kaotamine. Asi on valikutes ja see on meie valik.

Nüüd tuleb otsida lahendusi, kuidas jätkata linna juhtimist viisil, mis tagaks kiiremad otsused ja sisulised muutused. Reedel koguneme Reformierakonna Tallinna juhatuse ja fraktsiooniga ning teeme ettepaneku, kuidas juhtimiskriis lahendada.