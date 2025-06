Ossinovski: Reformierakond peab oma otsuse eest valijate ees vastutama

Kas Tallinna võimuliit on nüüd läbi?

Ma arvan, et Reformierakond oma tänase teatega lõpetas praeguse koalitsiooni. Eks juba mitu nädalat tagasi oli selge, et see on see, kuhu nad seda protsessi tüürivad — Kõlvarti juhitud Keskerakond tagasi võimuliidu juurde tuua ja ütleme nii, kui püüti vahepeal vett sogada erinevate otsitud teemadega, siis on ka nüüd ausalt välja öeldud, et see on see kavatsus.

Kelle häältega on võimalik näiteks Urmas Sõõrumaast linnapea teha?

Selge on see, et selle kokkuleppe alus on Keskerakonna ja Reformierakonna liit — 48 häält volikogus. Loomulikult ka praegu, kui vaadata neid avalikke sõnumeid, et kumbki partei ei soovi veel lõpuni avalikult öelda, et nad tahavad kahekesi valitsema hakata — seal räägitakse apoliitilisest linnapeast ja räägitakse, et kõik teised võiksid ka kuidagi inertsist kaasa loksuda selle kahe erakonna linnavalitsuses. Selge on, et tänane võimuliit on sellega lõpetatud. Kokkulepe Keskerakonna ja Reformierakonna vahel on olemas ja ülejäänud tantsusammud, mida me lähiajal näeme, on lihtsalt selleks, et varjutada seda fakti.

Kas Urmas Sõõrumaast saaks hea linnapea?

Ma arvan, et see ei ole isegi praegu asja tuum. Tuum on see, et käesoleval hetkel täiesti toimiva, väärtuspõhiselt loodud koalitsiooni, mille eesmärk oli pöörata Tallinna linna juhtimises uus lehekülg — selle on Reformierakond otsustanud lõpetada, sest nende reiting on madal. See on see tegelik sõnum. Kas on olemas keegi apoliitiline inimene, kes selles poliitavantüüris tuleb kaasa mängima — ma ei välista, et selline inimene on olemas, aga eks ka tema peab aru saama, millisesse koalitsiooni ta siis järgmiseks linnapeaks tuleb.

Kas Reformierakonna toetus tänu sellisele sammule võiks tõusta?

Ei ole minu asi muretseda nende reitingu pärast. Ma olen juhtinud seda koalitsiooni sellest arusaamast lähtudes, et igal parteil oleks oma ruum poliitikat teha. Reformierakond ei ole suutnud seda realiseerida — see vastab tõele, aga kas nüüd Keskerakonna võimule toomine nende reitingut parandab või ei, seda ma ei oska öelda. Ma arvan, et ka see pole lõpuks tallinlaste jaoks põhiline küsimus. Põhiline küsimus on selles, et soovitakse kolm korda korruptsioonis süüdi mõistetud erakond tagasi võimu juurde tuua ja loomulikult peab Reformierakond ka oma otsuse eest valijate ees vastutama 19. oktoobril kohalikel omavalitsuste valimisel.

Kas kõik see viitab ka võimalikule muudatusele koalitsioonis riigi tasandil?

No, ta juba muutus riigi tasandil märtsikuus, aga tõsi ta on, et kindlasti siin on see mõju. Tallinna reformierakondlased on seda operatsiooni võtnud ette üsna vastumeelselt ja ka otse öelnud, et tegelikult need suunised tulevad ülevalt poolt — Toompealt — ja selle põhjus on, et see enamus, mis praegu Kristen Michalil riigikogus on, on õhkõrn. Loomulikult Keskerakonna abi järgmise aasta jooksul Keskerakonna saadikute poolt on talle kindlasti teretulnud. Selle hind on tõenäoliselt Keskerakonna vaatest Tallinn. Ehk siin on sellist küünilist poliitilist kokkuleppimise põhjust ja ratsionaalsust küll.