Kõlvart välistas enne valimisi mistahes koha linnavõimu juures

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart välistas reedel tehtud avaldusega võimaluse, et ta võib saada juba enne valimisi linnapeaks või mingi muu poliitilise positsiooni linnasüsteemis.

Kommenteerides veel ametis oleva sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski sõnu, et Reformierakonna algatatud võimukriis toob võimule Kõlvarti, ütles Kõlvart, et temaga ei ole vaja inimesi hirmutada.

"Vaatamata sellele, et Keskerakond on kõige populaarsem erakond Tallinnas ja teisel kohal üle Eesti, ei kavatse mina võtta ega kaubelda endale linnapea või mingit muud poliitilist positsiooni linnasüsteemis enne valimisi. Mina olen Keskerakonna linnapeakandidaat kohalikel valimistel ja kavatsen saada linnapeaks ainult siis, kui valijad annavad mulle ja Keskerakonnale vastava mandaadi, nagu me saime selle 2021. aasta kohalikel valimistel. Mul puudub igasugune huvi saada linnapeaks intriigide, üleostmise ja kolmekordse hääletamise abil."

Kõlvart meenutas, et tõenäoliselt väärtuspõhine valik, millest räägib praegune linnapea, oli tehtud ka siis, kui Ossinovski tuli neli aastat tagasi Keskerakonna juurde palvega võtta sotsid Tallinna koalitsiooni.

"Mis iganes tingimustega, kuna nende reiting oli valimiskünnise piiril ja oli vaja iga hinna eest tagada erakonna eksistents. See oli siis, aga on ka praegu sotsiaaldemokraatide arusaam väärtustest."

Keskerakonnaga koostöö eest hurjutamine on Kõlvarti sõnul seda kummalisem, et ükski erakond, sealhulgas ka sotsid, ei välista koostööd peale valimisi ehk siis juba kolme kuu pärast.

Ossinovskile andis Kõlvart kaks soovitust: toetada lasteaia kohatasu kaotamist ja linnapea kohalt tagasi astuda, et tagada rahu linnasüsteemis.

"Kui mõlemad tingimused on täidetud, siis Keskerakonna fraktsioon ei hakka praegust linnavalitsust umbusaldama ja te võite kuni valimisteni rahulikult edasi hallata. Las siis kolme kuu pärast valija otsustab, kes hakkab moodustama järgmist linnavalitsust. /.../ Või te olete valmis linnapeakoha nimel lammutama edasi nii, nagu te linnapea koha nimel lammutasite koalitsiooni Keskerakonnaga?" esitas Kõlvart lõpetuseks retoorilise küsimuse.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised on 19. oktoobril.