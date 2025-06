Sõõrumaa: mulle pakuti Tallinna linnapea kohta

"Eile (kolmapäeva - toim) õhtul pakkus Pärtel-Peeter Pere mulle linnapea kohta, sest nad ei saa omavahel hakkama. Mina ei ole poliitik, olen ettevõtja. Mina ei tea, mis probleemid neil seal on," ütles Sõõrumaa neljapäeva pärastlõunal ERR-ile.

Ta lisas, et pakkumise sisu oli, et temast saaks linnapea praeguste partnerite koalitsioonis. Ehk jätkaks SDE, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 võimuliit, kuid linnapea kohal asendataks Ossinovski Sõõrumaaga. See eeldaks kõigi partnerite, sh sotsiaaldemokraatide nõustumist.

"Olen kõikide suurte erakondadega rääkinud riigi olukorrast ja kuidas edasi minna ning kõik on kutsunud mind enda ridadesse. Aga kui ma ei näe ühiskondlikku lepet ja jääb poliitkemplemine, siis selles mina ei osale," ütles Sõõrumaa.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus ja fraktsioon koguneb reedel kell 15 olukorda arutama ning Õnne Pillaku sõnul soovitakse arutelu järel välja öelda ka linnapeakandidaadi nimi. Kes selleks on, ta ei soovinud neljapäeval öelda, kuid lisas, et see inimene oleks erakonna linnapeakandidaat ka pikemaks ajaks kui vaid valimiste-eelsed mõned kuud ehk ka pärast valimisi.

Samas tunnistas Sõõrumaa ERR-ile, et plaanib sellele arutelule kui võimalik linnapeakandidaat kohale minna.

Sõõrumaa (63) võiks oma taustalt sobida ka Keskerakonnale, kui näiteks pärast valimisi peaks tekkima võimalus Reformierakonna ja Keskerakonna koostööks.

Urmas Sõõrumaa kandideeris kohalikel valimistel 2017. aastal Tallinnas nimekirjas "Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn". Ta kandideeris Tallinna Kesklinna valimisringkonnas, sai 734 häält ja valituks ei osutunud. Tema tulemus oli sisuliselt sama kui Isamaal selles linnaosas enim hääli toonud Sven Sesteril (731 häält).

Sõõrumaa ettevõttel oli aastaid soodne haldusleping Tallinna koolidega.

Sõõrumaa on aastate jooksul olnud ka aktiivne erakondade toetaja. ERJK 2013. aastast algavast andmebaasist selgub, et ettevõtja on sellest ajast toetanud erakondi kokku 1 174 500 euroga. Sellest 535 000 eurot on ta annetanud Keskerakonnale ja 372 500 eurot Reformierakonnale. Ülejäänud parteid on saanud talt toetust vähem – Isamaa 160 000 eurot, Eesti 200 55 000 eurot ja SDE 50 000 eurot. Pärast 2022. aastat pole Sõõrumaa enam erakondi toetanud.

Aastatel 2016–2024 oli Sõõrumaa Eesti Olümpiakomitee president.