Reformierakonna staažikate liikmete vaated lahknevad Tallinnas toimuva suhtes

"Jään selle suhtes väga lühidaks: piinlik ja loll. Minul on igal juhul väga häbi, et niisugune asi Tallinnas üldse toimub ja omaenda erakonna pärast on ka väga häbi," ütles Lang reedel ERR-ile. "Ma ei ole kursis, mis selle tüli sisuline külg on, aga kõik see paistab niivõrd piinlik välja, et seda ei taha isegi kommenteerida," lisas ta.

Lang tõdes, et ta ei ole juba aastaid Reformierakonna siseringis ning seetõttu ei tea, mida erakonna juhid mõtlevad, kuid ta nõustus spekulatsioonidega, et selle taga võib olla soov tõsta partei toetust. "See võib viidata küll jah, ühiskonna tagasiside[st tulevale] paanikale, et üritatakse teha maksimaalselt mingisuguseid aktsioone, et parandada oma positsioone, aga ükski ei kuku välja," rääkis ta. Langi sõnul on selline tegevus toimunud juba pikka aega, see pole ainult viimaste päevade teema.

"Aga no linna seisukohast on see muidugi täiesti piinlik ja arusaamatu, mis toimub. Tallinlased väärivad kindlasti paremat," rõhutas Lang, kes on olnud Reformierakonna liige alates 1995. aasta märtsist, kuid olnud selle moodustamise algatusrühma liige, töötanud mitmes valitsuses eri ministrikohtadel kui ka Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare juhitud Tallinna linnavalitsuses.

Andrus Ansip ja Rein Lang Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT

Ansip süüdistab Ossinovskit

Samas leidis Reformierakonna kauaaegne esimees ja endine Tartu linnapea, mitmekordne peaminister Andrus Ansip, et tema erakonnal on õigus praeguse neljast parteist koosneva koalitsiooni sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski kukutada, kuna too pole suutnud tagada partnerite rahulolu.

"Üldiselt ju igasuguse juhtimise puhul on niiviisi, et juht peab vaatama, et tema meeskonna liikmed oleksid kõik rahul ja õnnelikud. Ehk siis koalitsiooni juht peab hoolitsema selle eest, et koalitsioonipartnerid oleksid rahul, et nad oleksid motiveeritud koalitsioonis koos töötama. Aga mulle tundub, et praegu Tallinnas seda motiveeritust ei ole," ütles Ansip reedel ERR-ile.

"Kuus aastat linnapeana ja üheksa aastat peaministrina poleks olnud mõeldavad koalitsioonipartnerite rahuloluta. Partnerite rahulolu tagamine on juhi kohus, juht peab leidma probleemidele lahenduse. Kui probleem on ületamatu, tuleb lahku minna," lisas Ansip.

Ta rõhutas, et koalitsiooni osapooltel on oma eesmärgid, mida nad tahaksid saavutada. Küsimusele, mis võiks olla Reformierakonna eesmärgid, vastas ta: "Praegu ma saan aru, et on seesama lasteaia kohatasu kaotamine."

Viitele, et paljude arvates on see siiski ettekääne, vastas Ansip: "No las need paljud arvavad, paljud arvavad ka ilmselt niiviisi, nagu arvab Ossinovski, et on suur au kellelgi lihtsalt olla tema linnavalitsuses. Aga ma võin omast käest öelda, et kõik need aastad, mis ma olen olnud Tartu linnapea ja mis ma olen olnud peaminister, olen ma suure osa oma ajast pühendanud just nimelt sellele, et hoida koalitsioone koos, hoida neid töövõimelisena, hoida koalitsioonipartnereid motiveerituna."

"Iseenesest peaks koalitsiooni juht partnerite soove mõistma ja peaks suutma omavahel asju selgitada. Aga mida mina näen ja mis minule on täiesti arusaamatu, on see, et koalitsiooni juht läheb ja sarjab oma partnereid. Süüdistab neid vandenõudes või milles iganes ja ei tegele probleemiga," jätkas Ansip.

"Ja kui öelda, et lasteaia kohatasu on ainult ettekääne – no võta see ettekääne ära siis neilt! Aga ma ei näe seda, et partner oleks valmis midagi tegema," ütles Ansip.

Tema hinnangul ei nõuaks Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamine ületamatuid rahasummasid.

Võimukriisi Tallinnas vallandas Reformierakonna nõudmine tühistada linna lasteaedades kohatasu, millega koalitsioonipartnerid sotsiaaldemokraadid (SDE), Isamaa ja Eesti 200 on vastanud pakkumisega vähendada seda 35 euroni, viidates, et rohkemaks ei ole eelarves raha. Neljapäeval teatas Reformierakond, et ei nõustu enam SDE linnapea Ossinovski jätkamisega, mis tõi kaasa spekulatsioonid, et see võib tähendada Keskerakonna tagasitoomist pealinna juhtimise juurde.

Kohalikud valimised toimuvad 19. oktoobril.