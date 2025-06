Kolm erakonda oleksid Tallinnas nõus lasteaiatasu langetama, kuid mitte kaotama

Viimastel nädalatel on Tallinna koalitsioonipartnerid otsinud lahendust lasteaia kohatasu küsimusele, sest Reformierakond on järjekindlalt nõudnud, et kohatasu tuleks juba sellest sügisest kaotada.

Sel teisipäeval lepiti kokku, et moodustatakse kaks töörühma, et leida lahendused lasteaiatasu kaotamisega tekkivatele kuludele ning muudele küsimustele. Esimesed ettepanekud, kas ja kuidas kohatasu kaotada, pidid töörühmad esitama reedel.

Sotsiaaldemokraadist Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski teatas reedel, et sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Eesti 200 tegid Reformierakonnale ettepaneku langetada lasteaia kohatasu 1. septembrist 35 eurole kuus.

"Selle sammuga langetaks praegune linnavalitsus lasteaia kohatasu juba teist korda. Aprillis langetasime kohatasu 70 eurolt 50 eurole ning nüüd langeks see 35 eurole. See tähendab, et praeguse linnavalitsuse otsusel oleks septembrist kohatasu kaks korda madalam mullusest," lausus Ossinovski.

Ossinovski lisas, et lasteaiakohatasu langetamise katteks otsis linnavalitsuse töörühm lahendusi nii kulude vähendamise kui ka tulude suurendamise kaudu.

"Võimalike katteallikatena näeme halduskulude optimeerimist, investeeringute ajastuse muutmist ja struktuurseid reforme. Praeguses etapis on ühise töö tulemusena leitud vajalik rahaline kate kohatasu langetamiseks 35 eurole," ütles ta, lisades, et koalitsioonipartnerid on teinud sel nädalal tõhusat koostööd, et selle ettepanekuni jõuda.

Pere: reede õhtul ei hakka me midagi vastu taevast laskma

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere ütles ERR-ile, et kolm võimupartnerit räägivad endiselt erinevatest asjadest, sest Reformierakonna soov on olnud lasteaiatasu kaotamine, mitte vähendamine.

"Meie jaoks on see vaatevinkel põhimõtteliselt teistsugune, mistõttu see (ettepanek) tuli uudisena see ettepanek, et võtame sealt veel natuke raha maha. No see ei ole see, mida me oleme soovinud," lausus ta.

Pere sõnul arutatakse olukorda ja kolme erakonna ettepanekut reede pärastlõunal Reformierakonna Tallinna juhatuse koosolekul.

"Mis seal ikka, olukord on tõsine, me ei tundu üksteisele selles küsimuses veel lähenevat, ehkki me kohtunud oleme ja oleme arutanud ka eelarvet. Aga seda kokkulepet meil pole. Nii et me koguneme, peame aru. Hoiame külma pead ja proovime asja mõistusega võtta," lausus ta.

Küsimusele, kas juhatus otsib kompromissi kolme erakonnaga või on oodata koalitsiooni lagunemist, vastas Pere, et otsitakse lahendust. "Anname veel nüüd paar tundi, las me peame aru," ütles ta.

"Ei, me hakka ütlema reede õhtul, et nüüd kõik vastu taevast lendab. Rahu, ainult rahu. Me soovime poliitilise mängu asemel seda probleemi lahendada," lisas Pere.

Tüli võimuliidus jõudis avalikkuse ette kaks nädalat tagasi, kui Tallinna koalitsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Eesti 200 tegid ühisavalduse, kus teatasid, et neljas võimuliidu osapool Reformierakond on kahjustanud koalitsioonipartnerite vahelist usaldust.