Kuusik: ERK keskendub valimistel Tartule

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ehk ERK keskendub sügisestel kohalike omavalitsuste valmistel eelkõige Tartus edu saavutamisele, ütles erakonna esimees Silver Kuusik.

"On üsna selge, et Tartu on meie prioriteet, seal läheb välja nii Jaak Valge kui ka mina," ütles Kuusik.

"Tartu on kõige tugevamalt meile enesetõestamise koht," lisas Kuusik.

Kuusik ütles, et esinumbreid pole erakond veel kinnitanud, kuid Tartus on linnapeakandidaat kõige tõenäolisemalt tema.

Erakond on välja tulnud ka programmiga, kus öeldakse muu hulgas, et ERK kavatseb suurendada kohalike elanike otsustusõigust kehtestades kogukondliku demokraatia rahvakoosolekute ja -hääletuste kaudu.

ERK lubab ka tagada peredele taskukohase eluaseme, kvaliteetsed lastehoiuteenused ja paindliku töökorralduse, lastele tasuta koolitoidu ja ranitsatoetuse, muutes sellega pereloomise loomulikuks ja turvaliseks valikuks.

"Meie juhitud omavalitsustes maksame 1500 eurot sünnitoetust ja 1000 eurot ranitsatoetust," kirjutatakse ERK-i programmis.

Samuti lubas ERK kaitsta Eesti metsi piirates lageraiet ja säilitades väärtuslikud metsaalad. "Me ei toeta fosforiidi kaevandamist Virumaal," seisab programmis.

ERK-i loosung on "Näoga Eesti poole!".