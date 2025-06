Tartu kesklinna rajatavad rattateed tekitavad opositsioonis eriarvamusi

Tartu kesklinnas suletakse ümberehituseks kuni augusti lõpuni Vabaduse puiestee Kaarsilla ja Vabadussilla-vaheline osa. Sügiseks tehakse sõidurajad autodele kitsamaks ning ehitatakse eraldi kõnni- ja jalgrattateed. Samamoodi on remondis ka Tähtvere tänav ning Lai tänav muudetakse ühesuunaliseks.

"Meil on täna siis kasutada ka riiklikust toetusmeetmest kokku kolmteist miljonit eurot selleks, et põhivõrgu rattateid välja ehitada, et see sama Vabaduse puiestee lõik, Tähtvere tänav, Lai tänav, need, millest ma enne rääkisin, et need on ka sellest meetmest rahastust saamas," lausus Tartu abilinnapea Raimond Tamm (RE).

Jalgrattateed peaks saama ka suure liiklusega Turu tänav, kuid see on alles planeerimise järgus. Tamme sõnul on oluline, et erinevad liiklejad oleksid üksteisest eraldatud. Tartu linn on juba viis aastat tagasi võtnud eesmärgiks autostumise vähendamise ja rattaliikluse edendamise. Näiteks ei ehita linn enam uusi segaliiklusega jalgratta- ja jalgteid.

Isamaalase ja linnavolikogu liikme Tõnis Lukase arvates võiks aga Tartu vanalinna autodele täielikult sulgeda. Seeläbi saaksid ruumi juurde nii ratturid kui jalakäijad.

"Ma arvan, et tasakaalus arendamine on oluline ja mina teeks näiteks kesklinnast või meie südalinnast täiesti autovaba tsooni, aga selleks on vaja saada autodel ümber linna sõita. Nii et ma ei ahistaks autojuhte, ei teeks neid teid väga palju kitsamaks ümber kesklinna tsooni, sest siis saadakse sealt kaudu liikuda, ei pea kesklinnast läbi sõitma ja näiteks kesklinna teeks täiesti jalakäijate tsooniks ainult. Nii et need asjad on tasakaalus," sõnas Lukas.

Eesti 200 ja linnavolikogu liikme Pärtel Piirimäe sõnul on Tartus vaja terviklikku rattateede võrku, mida mööda saaks sõita linna ühest otsast teise, kuivõrd Tartu on võrdlemisi kompaktne linn.

"Tegelikult meil ei ole terviklikku rattateede võrku. See oleks pidanud valmis olema hiljemalt siis, kui Tartu tegi rattaringluse, mis on toonud rattaid palju rohkem tänavatele ja praegu suur osa nendest liigub kõnniteedel, mis tegelikult seab ohtu jalakäijad. Ma arvan, et tegelikult jalakäijate turvalisus on muutunud kõige suuremaks probleemiks," ütles Piirimäe.