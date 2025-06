Reinsalu: härra Sutt planeerigu meretuuleparke Hispaaniasse

Puhta tööstuse kokkulepe peaks toetama Euroopa Liidus puhta energia kasutuselevõttu, näiteks tuule, päikese ja vesiniku abil. Liit eraldab selleks rohkem kui 100 miljardit eurot.

Peaminister Kristen Michal ja endine kliimaminister Yoko Alender on varasemalt öelnud, et sellest leppest sõltub ka, kuidas Eesti meretuuleparkide arendamisega edasi liigub.

Eile võttiski Euroopa Komisjon vastu puhta tööstuse kokkulepet toetava riigiabi raamistiku. Täpseid reegleid tutvustatakse juulis.

"Puhta tööstuse kokkuleppel on kindlasti oluline koht Euroopa Liidu konkurentsivõime tugevdamisel ja sealhulgas on ka meil Eestina loomulikult huvi, et need riigiabi reeglid oleksid sellised, mis soosivad investeeringuid puhtatesse tehnoloogiatesse. Minu jaoks meretuulepargid kindlasti kuuluvad Eesti energiaportfelli. Mitu tükki neid tuleb, sõltub väga palju sellest, milliseks kujuneb laiemalt elektrienergia nõudlus regioonis," lausus energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (RE).

Meretuulepark. Autor/allikas: Merilin Pärli/ERR

Kõige suurem väljakutse, mida leppega lahendada püütakse, on pikaaegse rahastuse tagamine.

"Probleem, mida lahendada, on lihtsustatult järgnev: pangad praegu rahastavad maksimum 20 aastat, aga nende projektide või varade, mida praegu luuakse, ükskõik kas see on vesisalvesti, meretuul või tuumajaam - nende kasulik eluiga on palju pikem," lisas Sutt.

"Me näeme, et me oleme viimase viie aastaga üsna hästi edasi liikunud. Kindlasti mitte Euroopa meistrid, aga päris hästi Eesti kontekstis. Me saame ka edasi liikuda, kui hinnavahe stabiilsuse mehhanism reaalsuseks saab," ütles Saare Wind Energy juhatuse liige Kuido Kartau.

Opositsiooniliider Isamaa esimees Urmas Reinsalu aga ütles, et kokkulepe ei aita kaasa Eesti energiajulgeolekule, kuna tuulepark ei tooda stabiilset elektrit.

"Tegelikkuses tuleb avameelselt tunnistada, et kui valitsus kõneleb jälle, et meretuuleparkidele on leitud vabandus, et nüüd tõsta see uuesti lauale, siis tuleb objektiivselt tunnistada, et see puhta tööstuse kokkulepe mingeid sisulisi küsimusi selles vallas, mis puudutab Eesti energiavajadusi, energia pikaajalist hinda, neid küsimusi ta ei puuduta seonduvalt meretuuleparkidega. Me vajame juhitavaid elektrienergiavõimsusi, meretuuleparke härra Sutt planeerigu Hispaaniasse," kritiseeris Reinsalu.

Puhta tööstuse kokkulepe sõlmiti viieks aastaks.