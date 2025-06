Kaarel Oja: Kõlvart on asunud oma rolli täitma

Sotsiaaldemokraadist Tallinna abilinnapea Kaarel Oja ütles Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti reedehommikust avaldust kommenteerides, et see on osa Reformierakonna ja Keskerakonna kokkuleppest, millega valimiste järel saab Kõlvart linnapeaks.

"Asi pole selles, et Kõlvart ei tahaks või suisa ei ihkaks ühtegi linnajuhi ametikohta. Asi on selles, et Kõlvart on nii laiemalt Reformierakonna valijatele kui ka kitsamalt nende fraktsiooni saadikutele punane rätik."

Oja sõnul oli Keskerakonna tagasi toomine Michalil ja Perel kokku lepitud, aga olles seda kuu aega avalikult eitanud, on seda nüüd keeruline ära seletada.

"Nii ongi kokku lepitud, et veel mõned kuud püsib Kõlvart töötukassa "palgal" ja preemiaks ulatab Reformierakond talle oktoobris linnapea ametiketi. See on seletus, miks on Kõlvart valmis nii sügavale sahtlisse peitu pugema."

Oja sõnul opn tähelepanuväärne, kuidas laual on järjekordne ühine nõudmine, et linnapea Ossinovski peab lahkuma.

"Erakordne nõudmine on see niikuinii, aga on täiesti groteskne, kui seda nõuavad üheskoos üks osapool koalitsioonist ja teine opositsioonist "igasugust koostööd tegemata". Lihtsalt ebausutav või "vilets suveteater", nagu tituleeris selle Jašin."

Oja prognoosis, et Ossinovski hääletavad Reformierakond ja Keskerakond juba koos.

"Uue linnapea ametisse panekul samuti. Ja muidugi ka lasteaia kohatasu kaotamisel. Sisuliselt on see koalitsioon. Muu on sõnasalat. Ühesõnaga: KeRe plaan on jõus ja Kõlvart asus lihtsalt oma rolli täitma. Korraks võib see tunduda vastassuunaline, aga tegelikult on lihtsalt osa plaanist."