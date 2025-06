Reformierakonna koalitsioonikaaslaste sõnul võimuliit ei jätku

Reformierakonna Tallinna juhatus otsustas valida Tallinna linnapeakandidaadiks ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kes peab nüüd leidma ühise keele ülejäänud kolme erakonnaga Tallinna võimuliidus. Jevgeni Ossinovski jätkamist linnapeana Reformierakond võimalikuks ei pea.

Praegused linnavalitsuse ametnikud ei poolda aga Reformierakonna linnapea kandidaati ning mõistavad erakonna hukka töötava linnavaituse lõhkumise eest.

Ossinovski: tänase koalitsiooni raames Sõõrumaa juhtimisel uut linnavalitsust ei tule

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnas oma sotsiaalmeedia postituses, et Reformierakond on avaldanud oma otsustega kogu linnavalitsusele umbusaldust.

"Reformierakond astus välja koalitsioonist sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Eesti 200ga – nende valik on Urmas Sõõrumaa ja koalitsioon Keskerakonnaga.

Täna kinnitas Reformierakond ametlikult, et nad lõpetavad koostöö senises koalitsioonis. Esitades uue linnapeakandidaadi, on nad umbusaldanud kogu tänast linnavalitsust," sõnas Ossinovski.

Linnapea sõnul on Reformierakond teinud ka juba ettepaneku, et Urmas Sõõrumaa võiks tänaste koalitsioonipartneritega kohtuda.

"See on läbinähtav käik, et legitimeerida koostööd Keskerakonnaga. Kõik saavad aru, et tänased partnerid ei ole Reformierakonna ettepanekuga nõus, siis püüab Reformierakond veenda avalikkust, et nad olid sunnitud Keskerakonna võimule tooma, ehkki kohe üldse ei tahtnud. Ehkki just Reformierakond lõhkus toimiva koalitsiooni ja tegi kokkuleppe Kõlvartiga," lisas Ossinovski oma avalduses.

"Meie selles palaganis ei osale. Tänase koalitsiooni raames Sõõrumaa juhtimisel uut linnavalitsust ei tule. Austusest Urmas Sõõrumaa vastu me temaga ei kohtu – me ei anna sellele mängule tõsiseltvõetavuse fassaadi ega hakka värsket poliitikut lolliks tegema. Kõik, mida Reformierakond kavatseb Keskerakonnaga edasi teha, jäägu nende selgitada. Täpselt nii, nagu oleme viimastel nädalatel hoiatanud: Reformierakonna diil Keskerakonnaga oli tehtud. Täna see lihtsalt vormistati ära," ütles linnapea.

Jevgeni Ossinovski. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Jašin: Reformierakond on seda poliitmängu ja probleemi endale ise tekitanud

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) tõdes intervjuus ERR-ile, et Eesti 200 on kahju näha, kuidas lugupeetud ettevõtja Urmas Sõõrumaa on segatud Reformierakonna poliitteatrisse.

"Ma loodan, et ta (Sõõrumaa - toim) saab ikkagi aru, et tegu ei ole sellise kohaga, kus on laiapõhjaline toetus ja kõik kindlasti hääletavad Reformierakonna plaani poolt. Minu hinnangul see on võimalik vaid siis, kui Reformierakond teeb koostööd kolm korda korruptsioonis süüdimõistetud Keskerakonnaga ja hääletavad nii kehtiva või siis praeguse linnapea umbusaldamise poolt ja siis härra Sõõrumaa kui võimaliku kandidaadi nii-öelda linnapeaks," lausus Jašin.

Jašini hinnangul lõhkus Reformierakond toimiva linnavalitsuse ning praeguses olukorras ei arvestata Tallinna elanike huvidega.

"Eesti 200 hindab olukorda ja Reformierakond on muidugi seda poliitmängu ja probleemi endale ise tekitanud - on poliitmängurluse tõttu ära lõhkunud toimiva linnavalitsuse Tallinnas ja see kõik kindlasti on toonud Keskerakonda Tallinna linna valitsemise juurde tagasi. Eesti 200 seisukoht on selle asja juures see, et kogu see olukord on ei ole Tallinna elanike huvides. See olukord on vaid võimumäng ja valimiskampaania. Meie seisukoht on see, et seisame sisu eest ja meil on nulltolerants korruptsiooni suhtes. Keskerakond ei saa hetkel tagasi tulla Tallinna linnavalitsemise juurde just korruptsiooni ja süüdimõistetavate otsuste tõttu," sõnas abilinnapea.

"Tegelikult ju ei ole neil soovi juhtida linna läbipaistvalt, korruptsioonivabalt, edendada eestikeelset haridust, veel paremini ellu viia reformi kultuurikeskustes, investeerida rohkem alusharidusse ja teistesse valdkondadesse. Paraku on vaja lihtsalt teha see reaalsuskontroll ja selgitada, et siin ei saa rääkida teatud avantüüride osas," lisas Jašin.

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Solman: väga kahju, et eestimeelne ja eestikeelne koalitsioon on Tallinnas lõhutud

Riina Solmani (Isamaa) sõnul on erakond Isamaa juba andnud vajalikud volitused abilinnapeadele jätkata vähemusvalitsusega.

"Isamaa seisukohast on tegemist kergelt pentsiku olukorraga, kuna meie saime ka jälgida pressikonverentsi ja kuulsime, et Reformierakond on otsustanud linnapeakandidaadina välja käia Urmas Sõõrumaa. Samal ajal on ju linnavalitsusel olemas istuv linnapea. Tegelikult on mõned toimingud vahelt ära jäänud ja seetõttu andsime oma juhatusega juba volituse meie abilinnapeadele Kristjan Järvanile ja Karl-Sander Kasele teha ära ka vajalikud toimingud vähemusvalitsuses. Meie hinnangul Reformierakond oma tänase ühepoolse sammuga tegelikult lõpetas selle koalitsiooni tegevuse ja meie teeme siis oma toiminguid järele jäänud linnavalitsusega edasi," lausus Solman.

Solmani sõnul töötab erakond Isamaa varasemate kokkulepete nimel ning on valmis esitama ka omapoolse linnapeakandidaadi.

"Meie töötame tõesti kokkulepete nimel, mis on varem kokku lepitud ja kuna me elame demokraatlikus Eesti vabariigis, siis see tähendab seda, et linnapea mahavõtmiseks on siiski mingisugused vajalikud toimingud enne tarvis astuda. Kui me mõtleme, mis toimingu praegu Reformierakond teostas oma pressikonverentsiga, siis seal tegelikult valiti enda erakonnale linnapeakandidaat, kelleks sai Urmas Sõõrumaa. Isamaa tervitab teda poliitilisele teele naasmise puhul väga, sest et ta on väga palju elus saavutanud, aga me käsitlemegi teda Reformierakonna linnapeakandidaadina," ütles Solman.

Isamaa suurkogu. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ühel päeval nüüd valimiste lähenedes käib ka Isamaa oma linnapeakandidaadi välja. Täna on Tallinnal istuv linnapea olemas ja selleks, et teda eest ära saada, nagu Reformierakond soovib, tuleb ikkagi vajalikud toimingud teha ja meie alustasime nende toimingutega, andsime oma abilinnapeadele volituse jätkata vähemusvalitsusega ja teha siis vastavad sammud, kas siis tänase või homse jooksul. Väga kahju on, et eestimeelne ja eestikeelne koalitsioon on Reformierakonna kätega Tallinnas ära lõhutud," sõnas Solman.