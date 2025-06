Jüristo: Reformierakond on jõudnud rajale, kust välja tagurdada on väga keeruline

SA Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo leiab, et Reformierakonna tegevus Tallinna võimukriisis on olnud käpardlik ja mitte omane erakonnale, kes on suutnud aastaid oma narratiivi avalikkuses kontrollida.

Jüristo selgitas esmaspäeval "Vikerhommikus", et Reformierakond, aga ka kõik teised erakonnad teavad, et eelseisvad kohalikud valimised Tallinnas võidab Keskerakond.

"Seetõttu on oluline positsioneerida end enne valimisi nii, et olla ka pärast valimisi linnavalitsuses, kas koos Keskerakonnaga või ilma. Seetõttu ollakse valmis ohverdama mandaate, et olla linnavalitsuses. See on kalkulatsioon, aga midagi on Reformierakonna puhul väga nihu nüüd läinud," sõnas Jüristo.

Jüristo ütles, et tal on siiralt kahju Reformierakonna Tallinna piirkonna juhist Pärtel-Peeter Perest, kes veel aasta tagasi oli perspektiivikas poliitik, aga paistab avalikkuse silmis kui kõndiv poliitiline laip.

"Poliitikas suudavad inimesed muidugi mitmeid kordi ellu ärgata ehk tema karjäär poliitikas läbi ei pea olema. Aga me teame ka, et see (võimupööre Tallinnas - toim) ei olnud tema soolo."

Jüristo meenutas, et Reformierakond on ajalooliselt olnud hea selles, et on suutnud oma sisemisi vastuolusid erakonna sees hoida. Praegu on aga näha ja kuulda, et erakonna sees on ka neid, kes pole selle olukorraga rahul, kuhu ja kuidas Tallinnas jõutud on.

"See õnnetus hüüdis kaugelt tulles. Äkki kuuleme kunagi täpsemalt, kes siis täpselt roolis magama jäi. On ju Reformierakond ajalooliselt olnud see partei, kes on kontrollinud ise narratiivi, helistanud ise meediale ja suunanud avalikku arvamust. Praegu läks neil midagi väga valesti. Oli neil ju alguses terve rida linnapeakandidaate, kes oleksid olnud Reformierakonna valijale tõsiseltvõetavamad. Nüüd on jõutud rajale, kust välja tagurdada on väga keeruline."

Jüristo arvas, Reformierakonna algne plaan võis olla loogiline ehk soov kärpida linnapea Jevgeni Ossinovski tiibu, kes oli nende linnapeakandidaatidest populaarsem.

"Aga nüüd avastasid nad ennast olukorrast, kus nad seisavad keset suve üksinda koos Sõõrumaaga lingam peos keset lava ja teised loobivad neid tomatitega. Linnavalitsuses saavad nad enne valimisi teha vaid seda, mida Mihhail Kõlvart neile oma lahkusest lubab. Kuna ametlikku koalitsiooni ja koalitsioonilepet enne valimisi Keskerakonnaga ei tule, siis ei saa nad ka Keskerakonnalt millegi elluviimist nõuda."

Jüristo lisas, et ainus, kes end praeguses olukorras väga hästi tunneb, ongi Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Tal on täitsa lust tulla ERR-i ja laiutada käsi, et kas see on asi, mida linnakodanik tahab. Ta võtab endale suurepärase rolli olla mittepoliitiline linnapea, mida ta muidugi pole. Aga kogu selle tsirkuse ja aegluubis rongiõnnetuse käigus saab ta seda teha. Et meie siin püüame olla ainsad täiskasvanud toas. Keskerakonna jaoks on jõulud juunikuus."

Samas leidis Jüristo, et Reformierakonna kampaania tegemise võimekust ei maksaks alahinnata.

"Vaatamata kõigele on neil majanduses endiselt usutavus olemas. Ettevõtjate nõukoda valitsuse juurde oli ju ka tehtud sooviga initsiatiiv tagasi saada. Praegune asi on tööõnnetus, mida tuleb ette ka proffidel."

Jüristo sõnul ei ole ka Reformierakonna valija homogeenne seltskond – on tuumikvalija, kes annab andeks erakonnale palju rohkem ja kujundab enda vaateid erakonna järgi.

"Ja siis on oportunistlikud valijad, kes kalduvad selle erakonna poole, kes neile antud hetkel meeldivad, mitte ei muuda oma meeldivust selle järgi, mis erakonna valijad nad on. Ja eriti selles teises rühmas, ma ei kujuta ette, et see praegune olukord võiks neile kasuks tulla."

Kuigi Reformierakonna sees on rahulolematust, siis Jüristo ei usu, et põhijõud erakonnast lahkuma hakkaks.

"Aga see kõik paistab praegu väga käparlik välja, kuidas neil asjad välja kukkunud on."