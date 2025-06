Politoloogid: Sõõrumaal on linnavalitsuses huvide konflikt ja korruptsioonirisk

Politoloogide hinnangul on Urmas Sõõrumaa kandideerimine Tallinna linnapeaks hoolikalt läbimõeldud käik ning ettevõtja taust on Reformierakonna vaadetega kooskõlas. Samas õhkub Sõõrumaast vastuolulisust, kuna tal on endal linnas pooleli mitmed suurarendused, teiste hulgas mereäärsed Talsinki kvartal ja Patarei merekindlus.

"Kui ta korraga istub kahel toolil ehk siis arendaja toolil ja linnavalitsuse toolil, siis loob see ikkagi väga suuri huvide konflikti kohti ja reaalselt ka täiesti suuri korruptsiooni riske," sõnas politoloog Erik Moora.

Lisaks ei pruugi valijatele meeldida Urmas Sõõrumaa isiksus.

"Esiteks on ta selline vanakooli ettevõtja maine või tunnetusega. Teiseks on tal igasuguseid veidrusi, nagu kõik need võimalikud pendlid ja jumal teab, mis kummalised esoteerilised aspektid," lisas Moora.

Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on Reformierakonna valijad olukorrast segaduses.

"Nende valijad ei saa päris hästi aru, mis toimub. Arvata, et see Reformierakonna reitingule praegusel hetkel väga postiivselt mõjuks, seda ma ei usu," ütles Saarts.

Kui praegune koalitsioon ei jätka, saab Sõõrumaa linnapeaks tõenäoliselt Keskerakonna toetusega. Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ütleb, et Sõõrumaa võiks olla Keskerakonna valijate seas ka populaarsem kandidaat kui Reformierakonna toetajate hulgas.

"Urmas Sõõrumaa on olnud heades suhetes Edgar Savisaarega, et juba selle tõttu võiks arvata, et see potentsiaal Keskerakonna toetajate hulgas võiks olla," sõnas uuringuekspert Aivar Voog.

Politoloogid peavad tõenäoliseks kombinatsiooni, kus Reformierakond valitseb, kuid Keskerakonna toetusel. See tähendaks aga, et Keskerakonnale tuleb pakkuda midagi väga magusat vastutasuks.

"Meil tuleb arvestada seda, et üks põhjus, miks praegune võimuvahetus Tallinnas toimub, on see, et Reformierakond ju kardab, et peale kohalikke valimisi, arvestades, et Eesti 200-l läheb üsna kehvasti, võib see partei laguneda ja see paneb ohtu Toompea koalitsiooni. Praegu tegelikult kindlustatakse seda, et kui Eesti 200-ga peaks midagi juhtuma, siis oleks olemas valitsust toetav partner Keskerakonna näol, kellele siis preemiana antakse siis võimalus ka Tallinnas valitseda," lisas Saarts.