Tallinna ühistranspordireformiga muudetud liinidel on reisijate arv kasvanud

Eelmise aasta oktoobris alanud Talllinna ühistranspordireformi teise etapi käigus muudeti ümber mitme bussiliini marsruut. Kokku on poole aastaga reisijate arv ümberkorraldatud liinidel kasvanud seitse protsenti.

"Me vaatame siin üle järjest koguaeg, kui palju reisijaid meil on. Näiteks mitmeid normaalbusse oleme asendanud liigendiga. Hea on buss 40 näide, kus alguses, oktoobrikuus, olid ainult lühikesed bussid ja nüüd me olemegi seisus, kus on vaid paar üksikut väljumist veel jäänud normaalbussidega. Põhjus ongi selles, et rahvast on nii palju," lausus Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Liis Spiegelberg.

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Dago Antov ütles, et reisijate arvu seitsmeprotsendine tõus on hea, ent tasub mõelda, mille arvelt kasv tuli.

"Kui linnavalitsuse peamine eesmärk on olnud juba pikka aega, et inimesed saada rohkem autodest ära, rohkem ühistranspordi ning ka jalgrattaga sõitma ning kui selle võrra vähenes autokasutus, siis on ju eesmärk saavutatud," sõnas TTÜ emeriitprofessor Dago Antov.

"Tihtipeale kipub olema see olukord, kus ühistranspordiliigid konkureerivad omavahel, aga paraku mitte sellega, et saada inimesi autodest vähemaks," lisas Antov.

Kokku on transpordireformil viis etappi. Järgmine aasta peaks algama kolmas, milles keskendutakse ennekõike Nõmme piirkonnale. Näiteks on plaanis avada uus seisuplats.