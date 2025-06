Briti politsei menetleb muusikafestivalil kõlanud Iisraeli-vastaseid hüüdeid

Iiri hiphop-grupp Kneecap ja punkduo Bob Vylan esinesid laupäeval festivalil Iisraeli-vastaste sõnavõttudega.

Üks Bob Vylani liikmetest skandeeris laval: "Surm, surm Iisraeli kaitseväele!"

Kutsudes üles Palestiina vabastamisele, kasutas ta ka väljendit "Jõest mereni".

The BBC really thought they had it all covered by not live streaming Kneecaps set



Then comes along Bob Vylan #Glastonbury2025



