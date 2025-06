Õhtuleht: Pere kutsus Reformierakonda üles koostööle Keskerakonnaga

Pere hoiatas erakonnakaaslasi võimaluse eest, et Keskerakond ja Isamaa hakkavad Tallinnas üheskoos asju tegema ja nimetas koostööd Keskerakonnaga "paratamatuks".

"Kas ja milliseks võiks kujuneda Tallinna koalitsioon, mis viib lõpuni nii lasteaia kohatasu kaotamise kui ka teised olulised Reformierakonna lubadused, sõltub juba kõneluste tulemusest ja lõpuks ka linnavolinike otsusest," seisab Pere poolt saadetud kirjas.

"Kui jätta kõrvale emotsioonid ja tunded ühe või teise erakonna suhtes, siis matemaatika on see, mis lõpuks meie valikutele raamid seab. Vähemalt siis, kui meie soov on olla võimul," ütles Pere.

"Mida me rohkem pelgame – kas võimalikku ja paratamatut koostööd Keskerakonnaga või lepime sellega, et Keskerakond ja Isamaa hakkavad pealinnas üheskoos asju ajama? Praegusel vähemusvalitsusel on vähem kui kolmandik hääli volikogus ja ei suuda linna juhtida," sõnas ta erakonnakaaslastele.

"Kui me selles küsimuses jõuame ühele lehele, siis ma usun, et saame lastega peredele lubatu ellu viia ja minna valimistele vastu nii, et meil on midagi kaalukamat ette näidata," kirjutas Pere.

