Ossinovski: Reformierakond toob Kõlvarti linnavõimu juurde

Reformierakond on otsuse teinud – lõhkuda tänane Tallinna linnavalitsus ning tuua Mihhail Kõlvarti juhitud Keskerakond tagasi linnavõimu juurde, kommenteeris sotsiaaldemokraadist Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski Reformierakonna neljapäeva hommikust avaldust .

Ossinovski teatas ajakirjandusele saadetud kirjalikus avalduses, et Reformierakonna senine jutt laste tähtsusest oli vaid suitsukate, mille varjus valmistatakse nii enda erakonda kui ka avalikkust ette Kõlvarti naasmiseks.

"Üsna vapustav on olnud näha, kuidas seda poliitilist manöövrit juhib peaminister Kristen Michal isiklikult. Eesti julgeolek nõuab pühendumust, meie majandusareng kiratseb, aga peaminister tegeleb poliitintriigidega pealinnas," teatas Ossinovski.

Ossinovski sõnul näeb ta esimest korda oma poliitilises elus olukorda, kus need, kellega laua taga koos istutakse, ei usu ise ka, mis rolli on parteijuht nad täitma pannud.

"Korduvalt korruptsioonis süüdimõistetud Keskerakonna tagasitoomine on ohuks Tallinna arengule. Riigikohtu poolt välja mõistetud trahvi hakatakse taas maksma linnaeelarvest ning töö keskerakondlike toiduahelate lõpetamiseks jääb soiku. Loomulikult jäävad seisma mitmed olulised reformid, mida Keskerakond on vastustanud," märkis ta.

Linnapea prognoosis, et kõige suurem löök tabab üleminekut eestikeelsele õppele, kus tema sõnul on tõsiselt töötatud, et lapsed järgmiseks õppeaastaks paremini ette valmistada.

"Mõistetavalt võetakse sisuliselt selles küsimuses nüüd jalg pedaalilt ära."

Ossinovski sõnul ei mõtle Reformierakond sellele, mis on Tallinnale parem, vaid pelgalt sellele, kuidas Reformierakonnal valimistel paremini läheks.

"See on hetk, kus iga tallinlane peab endalt küsima, kas ta kiidab sellise küünilise mängu heaks. Ja andma sellele hinnangu valimistel. Usun, et Reformierakond kahetseb oma avantüüri," kirjutas Ossinovski.

Reformierakonda kuuluv Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere saatis erakonna nimel pealinna võimukaaslastele neljapäeva hommikul kirja, milles avaldas umbusaldust linnapea Jevgeni Ossinovski jätkamisele oma ametikohal.

"Praeguse linnapeaga ei saa enam jätkata ning linnas tekkinud juhtimiskriisi lahendada," kirjutas Pere Reformierakonna nimel.