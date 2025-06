Pere kutsus Reformierakonda üles koostööle Keskerakonnaga

Pere hoiatas erakonnakaaslasi võimaluse eest, et Keskerakond ja Isamaa hakkavad Tallinnas üheskoos asju tegema ja nimetas koostööd Keskerakonnaga "paratamatuks".

"Kas ja milliseks võiks kujuneda Tallinna koalitsioon, mis viib lõpuni nii lasteaia kohatasu kaotamise kui ka teised olulised Reformierakonna lubadused, sõltub juba kõneluste tulemusest ja lõpuks ka linnavolinike otsusest," seisab Pere poolt saadetud kirjas.

"Kui jätta kõrvale emotsioonid ja tunded ühe või teise erakonna suhtes, siis matemaatika on see, mis lõpuks meie valikutele raamid seab. Vähemalt siis, kui meie soov on olla võimul," ütles Pere.

"Mida me rohkem pelgame – kas võimalikku ja paratamatut koostööd Keskerakonnaga või lepime sellega, et Keskerakond ja Isamaa hakkavad pealinnas üheskoos asju ajama? Praegusel vähemusvalitsusel on vähem kui kolmandik hääli volikogus ja ei suuda linna juhtida," sõnas ta erakonnakaaslastele.

"Kui me selles küsimuses jõuame ühele lehele, siis ma usun, et saame lastega peredele lubatu ellu viia ja minna valimistele vastu nii, et meil on midagi kaalukamat ette näidata," kirjutas Pere.

Loe pikemalt Õhtulehest.

Pere: see ei ole mingi näitemäng

Pere sõnul kutsus ta koostööle Keskerakonnaga seetõttu, et sotsid Urmas Sõõrumaad Jevgeni Ossinovski asemel linnapeaks ei soovi.

"Sellest on kahju, aga see ei ole mingi näitemäng, see ei ole meie valik, kui nad peaksid sellest keelduma," ütles Pere "Aktuaalsele kaamerale."

"Kui tuppa lastakse, siis peame vestlusi. Kui tuppa tõesti ei lasta, ei aknast ega uksest, siis eks tuleb minna üle välja teiste erakondadega rääkima," sõnas Pere ning lisas, et sinna alla kuulub ka Keskerakond.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et praegu linnas valitsev segadus ei ole kellegi huvides. "Ma soovin, et see kiiresti laheneks ja me saaksime normaalselt linnajuhtimisega edasi minna," ütles ta.

"Ma arvan, et Urmas [Sõõrumaa] oma persooni poolest, kuna ta on elus ka palju teinud, muidugi tekitab küsimusi. See ei tohiks tulla kellelegi üllatusena. Aga see kui hästi või halvasti on valikud tehtud ükskõik siis kellel, eks siis seda tagasiside annab ka valija. Urmas praegu on meie linnapeakandidaat," lisas ta.

Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi (RE) ütles, et senise linnavalitsuse umbusaldamine võib toimuda juba lähiajal.

"Midagi ei saa välistada, loomulikult. Meie kokkulepe koalitsioonipartneritega on olnud see, et umbusaldamine on järgmisel volikogu istungil. Nii et kui on midagi erakorralist, mis ilmneb läbirääkimiste käigus järgmisel nädalal, siis ei saa seda välistada," ütles ta.

Läbirääkimised, et ettevõtja Urmas Sõõrumaast võiks saada linnapea kandidaat, algasid talvel.