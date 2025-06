Kõlvart: Keskerakond on valmis Reformierakonnaga läbi rääkima

Keskerakonna esimees, endine linnapea Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et on valmis Tallinnas läbi rääkima Reformierakonnaga.

Partei liikmed siiski praeguse seisuga Tallinnas linnavalitsusse ei lähe, vaid Keskerakond võib volikogus Reformierakonda toetada, kui see viib kolme kuu jooksul ellu Keskerakonna jaoks olulised asjad.

"Täna meil puudub huvi, et Keskerakonna liikmed oleksid kolm kuud enne valimisi linnavalitsuse koosseisus," ütles Kõlvart "Aktuaalsele kaamerale".

"Meil on konkreetne nägemus, kuidas linnasüsteem peaks töötama. Just selle nägemuse realiseerimiseks me võime ka erinevaid koostöövariante arutada, aga mitte ainult Reformierakonnaga," lisas ta.

Küsimusele, mis on selle nägemuse põhiteesid, mida kolme kuuga annab ära teha, vastas ta: "Tegelikult see on ühest küljest lihtne arusaam, aga praeguse linnavalitsuse puhul see vist ei ole eriti teostatav. Muru peab olema niidetud, pingid peaksid olema õigel kohal ja laste mänguväljakud peavad olema remonditud."

Pühapäeval kutsus Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere parteid üles koostööle Keskerakonnaga.