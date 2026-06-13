Keskerakonna volikogu toetas Karise taas presidendiks valimist

Keskerakond leiab, et senine valmiste kord on ammendunud, kuna tekitab poliitlilisi pingeid ja on rahvale raskesti hoomatav.

Keskerakond andis aprillis riigikogule kaheksandat korda üle ka põhiseaduse muutmise eelnõu, mis näeb ette, et presidenti saavad valida kõik hääleõiguslikud eesti kodanikud.

"Presidendi valimised toimuvad juba kolme kuu pärast ja valiku tuleb teha praeguse seadusandluse alusel," ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Aga tegelikult see valik meie arvates on väga selge. Kui on olemas president, kes nelja aasta jooksul suutis näidata ühiskonnale piisavalt väärikust ja valmisolekut kaitsta nii Eesti inimesi kui ka põhiseadust. Ja teda inimesed toetavad, mida kõik reitingud näitavad, siis poliitikutel tegelikult ei ole midagi arutada," lisas ta.