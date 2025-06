Pere: Reformierakonna sammud pealinnas sõltuvad Sõõrumaa otsusest

Pere ütles, et Reformierakonna plaanid pole muutunud alates reedest.

"Endiselt oleme lootnud, et äkki koalitsioonierakonnad soovivad siiski Urmas

Sõõrumaaga vähemasti dialoogi pidada. Sellest on sotsiaaldemokraadid mitu päeva keeldunud. Juhul kui nad ei soovi seda teha, on see nende valik ja otsus jääda sellise jonnaka käitumismustri juurde. Seejärel on paratamatult meie jaoks ainsad kaks valikut: kas jätkata opositsioonis või Urmas Sõõrumaa eestvedamisel proovida ka otsida üle välja koostöövõimalust," rääkis Pere ERR-ile.

"Meie oleme valinud Urmas Sõõrumaa endale linnapea kandidaadiks ja usaldame teda selles küsimuses praegu ja ootame ära tema nägemust," sõnas Pere.

Pere rõhutas, et ei ole mitte kuskil mitte mingit siselisti kirja, tagatoas ega juhatuse koosolekul tehtud otsust, et suund on Keskerakonnaga koostöö, vaid kõik seisab Sõõrumaa otsuse taga.

"Täna (esmaspäeval - toim.) kuuleme, mida Urmas Sõõrumaa meile räägib,

mis asjad meile järgmiseks ette paneb. Seejärel me arutame," sõnas Pere.

Küsimusele, milline on tõenäosus, et Reformierakond alustab linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) umbusaldust volikogus, vastas Pere, et ta ei hakka spekuleerima.

"Siin on temperatuur läinud sedavõrd kõrgeks ja olukord on ikka üsna üsna segane selles juhtimiskriisis, mida ei ole kuidagi meie siin esile kutsunud, vaid põhjuseks on ikkagi see, et ei ole soovitud lihtsalt teha ära sellist vägagi lihtsat asja nagu lasteaia kohatasu kaotamine," sõnas Pere.

"See koalitsioon on linnapea poolt lõhki jonnitud, siis eetrit täis paisatud suvisel ajal kohutavat spinni küll ühel ja teisel teemal," lisas ta.

Pere ütles, et erinevalt erakonnakaaslasest Maris Laurist, ei hakka tema arutlema praegu selle üle, mis tingimustel koostöö Keskerakonnaga üldse sündida võib.

"Äkki ta jääb üldse sündimata. Võtame sammu haaval seda asja, ootame ära,

mida Urmas Sõõrumaa meile ette paneb, ja täna arutame," sõnas Pere.

Küsimusele, et kui Reformierakonna reiting peaks Tallinnas märkimisväärselt langema või kui võimu ei õnnestu saada, kas siis süüdi jääb Urmas Sõõrumaa või vastutab tema ise kui Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees, vastas Pere, et reitingud teda ei huvita.

"Te räägite poliitikuga, kes on teinud endale ihuasjaks linnaruumi, laste ohutuse, et lapsed saaksid ohutult rattateel sõita, ja kellele on oluline kliimamuutus. Mina reitinguid ei vaata. Eks elu näitab, kuidas need asjad meil siin kulgevad," sõnas Pere.