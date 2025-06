Maris Lauri: olin üks paljudest, keda linnapea kohale kaaluti

Maris Lauri (Reformierakond) sõnas, et ettepanek olla linnapeakandidaat tehti päris mitmele inimesele ning neid arutati kevadel eri inimestega.

"Nii et ei saa öelda, et mulle ei oleks ettepanekut tehtud. Kuid reedeks oli juba selge, et mina ei ole see esimene kandidaat. Tegelikult oli see teada juba mõnevõrra varem. Millegipärast oli siiski jäänud mulje, et ka eelmisel nädalal ja veel reedel olin mina põhikandidaat," rääkis Lauri.

"Reedel tutvustas nimekirjatoimkond meile linnapeakandidaadina Urmas Sõõrumaad. Talle esitati hulgaliselt küsimusi ning seejärel leiti, et ta sobib. Tema oli meil nimekirjatoimkonna esitatud kandidaat ja selle üle käis arutelu," selgitas Lauri, et teisi kandidaate peale Sõõrumaa ei arutatud.

Küsimusele, kui suure häälteenamusega Urmas Sõõrumaa kandidaadiks valiti, ei osanud Lauri öelda.

"Ma ei julge öelda, ma ei näinud selja taha vastuhääli. Minu teada neid ei olnud," sõnas Lauri.

Sõõrumaa kohta ütles Lauri, et ta on kindlasti inimene, kes võib tekitada

ja tekitabki vaidlusi ja küsitavusi.

"Aga eeldades, et nimekirjatoimkond oli inimese korralikult läbi kaalunud ja ka võimalikke teisi kandidaate kaalunud, ju siis on Sõõrumaa kõige parem kandidaat praegu," ütles Lauri.

Küsimusele, kas linnapeakandidaat ei võinuks tulla Reformierakonna ridadest, vastas Lauri, et need arutelud algasid juba talvel ja kestsid terve kevade, ja nende põhjal nimekirjatoimkond leidis, et lähenemine, mis toob kandidaadi mujalt, on kõige mõistlikum ja arukam.

Lauri ütles, et Reformierakond arutab lähipäevil, kuidas minna edasi, kui koalitsioonileping pealinnas enam ei kehti. Samuti arutatakse, kas avaldada linnapea Jevgeni Ossinovskile (SDE) umbusaldust.

Kuigi endine abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) on öelnud, et Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooni moodustamine on paratamatu, saab Lauri sõnul nendega koostööd teha ainult juhul, kui Keskerakond suudab aktsepteerida ja tunnistada avalikult neid eksimusi, mis nad on teinud.

"Alates sellest, et nad on korduvalt saanud kriminaalkorras karistada ja nad ei taha mitte kuidagi tunnistada, et nad on midagi valesti teinud. Nad ei taha sellel teemal arutada. Riigikogu korruptsioonivastases komisjonis, mida juhib keskerakondlasest esimees, ei taha nad sellel teemal loomulikult üldse arutada," rääkis Lauri.

"Minu jaoks on esimene samm see, et Keskerakond peab enda sisse vaatama, julgema seda teha ja avalikult arutama ja tunnistama, et nad on eksinud," jätkas Lauri.

Lauri ütles, et neid, kes ei soovi Keskerakonnaga koostööd teha, on Reformierakonnas märkimisväärne hulk.

Küsimusele, kas juhul, kui praegune Reformierakonna Tallinna juhtkond ei

suuda augusti lõpuks töötavat võimuliitu luua, on võimalik, et valitakse uus

linnapeakandidaat Urmas Sõõrumaa asemele, vastas Lauri, et poliitikas ei saa kunagi öelda ühegi asja kohta, et see on 100 protsenti paigas.

"Nii et teatud kuupäevadeni võivad asjaolud muutuda, aga nad ei pruugi," sõnas Lauri.