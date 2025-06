Keskkonnaamet lubab tänavu metskitsi küttida minimaalselt

Metskitsede arvukus on Eestis mitmel aastal järjest langenud ja nii on keskkonnaameti sõnul ka sellel aastal oodata küttimismahu määramisel konservatiivset lähenemist.

Metskitsede lõplik küttimismaht pole keskkonnaameti sõnul veel paigas, kuid on selge, et metskitsi kütitakse sellel aastal minimaalselt.

"Jahindusnõukogud on otsustanud, et kitsejaht avatakse ja on määranud maakonniti erineva, aga peamiselt siiski üsna minimaalse küttimismahu. Võrdlusena, 2022. aastal oli kitse küttimismaht suurusjärgus 26 000, käesoleval aastal on jahimeeste küttimisootus 3700 isendit üle Eesti. Teatavates maakondades võeti kehtestati soovituslik küttimismaht üks isend ühe jahipiirkonna kohta," rääkis keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Tanel Türna.

Keskkonnaagentuuri sõnul nemad Mandri-Eestis kohustuslikku mahtu ette ei soovita, kuid kuna Saaremaal on metskitsede arv sarnane eelmise aastaga, võiks seal sarnases mahus küttimisega jätkata. Eelmisel aastal kütiti saarel ligi 2000 metskitse ja Eestis kokku üle 4800 looma.

"Võiks arvata jah, et sellel aastal küttimismaht tuleb võrreldes eelmise aastaga veelgi tagasihoidlikum, sest eelmisel aastal enne, kui meiepoolne soovitus välja tuli, oli osas maakondades jahindusnõukogu juba mingisugused numbrid kehtestanud ja seda jahindusnõukogud muutma ei hakanud. Aga ma arvan, et sellel aastal jahinduskogu piirdub ilmselt sümboolse numbriga, et üldse kitsejaht oleks võimalik," lausus keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja.

Konservatiivse lähenemise taga on mitu asjaolu. Keskkonnaagentuuri andmetel on metskitsede arvukus Eestis vähenenud alates 2022. aasta algusest, mil paljud loomad haigestusid talvel kopsupõletikku ja hukkusid. Täiendavat survet populatsioonile avaldavad ka suurkiskjad.

"Kui me võrdleme olukorda nelja-viie aasta taguse ajaga, siis arvukus on üle kahe korra väiksem. Kaks ja pool korda väiksem laias laastus. Eks piirkonniti on see erinev," ütles Veeroja.

Samas pole agentuuri sõnul olukord nii hull, et küttimine täielikult keelata. Keskkonnaameti sõnul saab vajadusel teatud piirkondades küttimise siiski peatada.

"Kui tulevad keskkonnaagentuuri küttimissoovitused, siis vaatame jahindusnõukogudes need septembris üle ja kui on risk, et kuskil maakonnas on kitsi ikka üldse ei ole, siis me kindlasti kaalume ka jahi täielikku sulgemist," lausus Türna.

Kui jahti piirata, võiks Veeroja sõnul kitsede populatsioon kiiresti taastuda.