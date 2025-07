A1000 Marketist leiab Venemaa toodangut, maaletooja on kidakeelne

Kuigi Euroopa Liit ja Eesti on Venemaale kehtestanud mitmeid majandussanktsioone, siis vähemalt ühest suuremast Eesti poeketist pole Venemaa toodang kuhugi kadunud. A1000 Marketi tegevjuhi Tarmo Lauringu sõnul jätkab ettevõte Venemaa toodangu müüki, kuni see on seaduslik.

Lauring rääkis ERR-ile, et tegemist on laiema riikliku probleemiga ning tema eetilist konflikti ei näe. "Kui keeruline on seda [Venemaa toodete täiemahuline keeld] seadust teha? Valitsus tegeleb kõige muuga peale selle," ütles ta.

Lauring pakkus välja, et seadus võiks jätta kaks kuud aega varude realiseerimiseks ning pärast seda võiks alata täielik müügikeeld.

Lauring ütles, et ta ei tunne, et majoneesi müümisega toetaks A1000 Market Venemaa agressiooni Ukrainas. Kuniks maaletoojad jätkavad Vene toodangu importimist ja vastavat seadust loodud pole, jätkatakse tema sõnul A1000 Marketi poodides Venemaal toodetud toidukaupade müümist.

Lauring lisas, et praeguses majanduslikus olukorras on paratamatu, et kõik loevad sente ning kui Venemaa toodangu hind on odavam, siis pole midagi parata.

"Kui turul müüb memm 10 euroga ausat kartulit ning keegi kõrval viie euroga, siis ilmselgelt lähevad kõik selle juurde," viitas Lauring inimeste hinnatundlikkusele.

Vene õlu A1000 Marketis.

Hilisemas sõnumivahetuses rõhutas Lauring, et Venemaa toodang moodustab nende tootevalikust vaid marginaalse osa ning Venemaa toodangut müüvad ka teised poeketid.

Samas leidus A1000 Marketi Tallinna Mulla tänava poes esmaspäeval paljudes kaubagruppides Venemaal toodetud toitu: näiteks moose, kastmeid, küpsiseid ning kanget ja lahjat alkoholi.

Venemaal toodetud küpsised A1000 Marketis. Autor/allikas: ERR / Märten Hallismaa

Maaletooja ei räägi

Mitmete Venemaal toodetud ja Eestis müüdavate toiduainete etikettidelt võib leida ühe maaletooja: Stimbar OÜ.

Kui minna Stimbar OÜ kodulehele, siis pole raske leida juba A1000 Marketist tuttavat Venemaa toodangut. Lisaks sellele on tootevalikus hulgaliselt venekeelsete siltidega toodangut, kuhu päritoluriiki juurde lisatud pole.

Stimbar OÜ juhatuse liige ning suurosanik Olga Truverk ütles vastuseks ajakirjaniku küsimusele esmalt, et ta räägib ainult vene keeles. Venekeelsele küsimusele Venemaa toodangu maaletoomise kohta ütles Truverk, et tema firma ei tegele müügiga, vaid rendib ainult laopindu. See jutt äriregistris ja kodulehel oleva infoga ei klapi.

Edasiste küsimuste peale vastas Truverk: "Selgitan veel kord, et mina tegelen rendiga. Vabandage, ma ei räägi rohkem, sest need on rumalad küsimused ja mingi provokatsioon." Sellega kõne lõppes.

Euroopa Liidu nõukogu teatas esmaspäeval Venemaa-vastaste majandussanktsioonide pikendamisest kuue kuu võrra, kuni 31. jaanuarini 2026.