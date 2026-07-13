Poekett piiras torupuhastaja müüki alaealistele

A1000 Marketi Viljandi kauplusega võttis ühendust politsei, kes hoiatas, et piirkonnas teevad noored Torusiili abil pomme ja sellega kaasnevad valjud plahvatused. Politsei hinnangul oli just see kauplus kõige tõenäolisem koht, kust noored selleks vajalikku kodukeemiat hankisid, mistõttu paluti poel olukorrale suuremat tähelepanu pöörata.

"Vaatasime olukorrale otsa ning viisime Viljandis sisse piirangu, et alla 16-aastastele me antud toodet ehk Torusiili ei müü," ütles A1000 Marketi ärijuht Marge Kikas.

Poekett on teavitanud kõiki oma kauplusi üle Eesti ning vajaduse korral võidakse vanusepiirang kehtestada ka teistes kauplustes.

"Rääkisime ka kõigi teiste kaupluste juhatajatega seda, et nad räägiksid oma kassapidajatele antud teemast. Andsime kaupluse juhatajatele info, et nad hindaksid seda olukorda puht kaupluse põhiselt," lisas Kikas.

Viljandi politseijaoskonna piirkonnagrupijuht Taavi Hüva kahtleb, kas torupuhastusvahendi ostu vanusepiirang peaks olema üleriigiline.

"Meil on väga keeruline öelda, kas see nüüd vajaks üleriigilist reguleerimist või sekkumist. Kui me väga palju nüüd hakkame iga pool kajastama seda, siis võib-olla me toome vastupidi selle tähelepanuga neid rohkem pilti ja hakkab rohkem sellist trendi tekkima," ütles Hüva.

Torusiili pommi olemust selgitas Põhja-Eesti pommigrupi juht Raido Taalmann.

"Maakeeli võib teda pommiks nimetada, aga tegelikult seal on kokku pandud kaks erinevat ainet, millest üks on Torusiil. Ja kui nad omavahel kokku saavad, siis tekib keemiline reaktsioon, mille tulemusena tekib plahvatusefekt, mille tagajärjel on siis plahvatusega kaasnevad tegurid– natuke lööklainet, temperatuuri, samamoodi fragmente," rääkis Taalmann.

"Põhimõtteliselt on samasugune ohtlik asi nagu pürotehniline toode või siis lõhkematerjal. Kõik, mis pauku teeb, ei ole alati ohutu," lisas pommigrupi juht.

Torusiiliga valmistatud pommid on ohtlikud mitmel põhjusel. Ohtlik kemikaal võib põhjustada vigastusi nii pommi valmistajale kui ka ümbritsevatele inimestele. Lisaks tugevale plahvatuselaadsele helile võivad pommid rikkuda ka vara ja ehmatada loomi.

Sel aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mittelõhkematerjali, seal hulgas Torusiili plahvatuse juhtumiga, millest kuuel korral on saanud ka inimesed viga.

Selliste plahvatuste arv ajaga muutunud ei ole, kuid juhtumite hulk kasvab aasta lõpu poole seoses pürotehnika müügiga.

Kõige suurem probleem selliste juhtumitega esineb Hüva sõnul suurlinnades, kus noortel on liiga palju vaba aega.

Hüva julgustab poetöötajaid tähelepanu pöörama, mis eesmärgil noored Torusiili ostavad.

"Ka lihtsalt seesama teadmine, et mingis poes mingil ajahetkel on noored rohkem ostnud Torusiili ja kui kuuldakse ka mingisuguseid paugutamisi, et siis ka kindlasti sellest 112 teada anda," lisas politseinik.

Lapsevanematel soovitab ta hoida noortel silma peal, kui nad omavanuste seltskonnas viibivad.

"Tihtipeale me näeme seda, et need kõige halvemad ideed, mis võivad kahjustada ka teisi, tekivadki just kampades," nentis Hüva.