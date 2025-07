Finantsinspektsioon soovitab inkassofirmadel võlglasi kodus mitte tülitada

Finantsinspektsioon koostas soovitusliku juhendi, kuidas peaks krediidiinkassod ja -ostjad suhtlema võlglastega.

Harju maakohtu andmetel oli aastal 2024 Eestis umbes 83 000 tarbijakrediidi võlgnikku.

Finantsinspektsiooni juhendi järgi ei ole lubatud sissenõudmisprotsessi jätkata, kui nõue on aegunud ning krediidisaaja sellele vastuväite esitab.

"Üldjuhul aegub võlanõue kolme aastaga. Tuleb ka meeles pidada, et üldjuhul lõpeb nõudeõigus kõrvalnõuetele, sealhulgas viivistele ja intressidele, põhinõude aegumisega," täpsustatakse juhendis.

Keelatud on eksitav info ja ähvardav suhtlus

Finantsinspektsioon hoiatab, et krediidisaajale ei tohi jätta vale muljet sellest, kes tegelikult nõuet sisse nõuab. "Võlgade sissenõudmisel on keelatud anda ebaõiget või eksitavat teavet," rõhutatakse juhendis.

Keelatud on näiteks kujundada võla teavituskirju selliselt, et need jätaksid mulje riigiasutuse või kohtutäituri osalemisest, kui see ei vasta tõele.

Lisaks sellele peavad krediidihaldurid suhtluses säilitama professionaalse ja lugupidava tooni.

"Kõnemaneer ei tohi kõlada krediidisaaja jaoks ähvardavalt või survestavalt," märgib finantsinspektsioon juhendis.

Soovituse järgi tuleks suuline kontakt piiritleda tööpäevadele kella 8.00–18.00 vahemikku, vältides kontakteerumist hilistel õhtutundidel, nädalavahetustel või riigipühadel, välja arvatud juhul, kui krediidisaaja on selliseks ajaks ise nõusoleku andnud.

Kodukülastusi ei soosita

Finantsinspektsiooni hinnangul ei ole krediidiinkasso kodukülastused sobilik võlgade sissenõudmise viis.

Otsene kontakt, näiteks inimese koju minek, on juhendi järgi liialt privaatsust riivav ja tekitab ebamõistlikke pingeid, "mis ei teeni kummagi poole huve tekkinud probleemile lahenduse leidmisel." Eelistada tuleb kaudset suhtlust – kas e-kirja või telefoni teel. Kodukülastus on lubatud vaid juhul, kui krediidisaaja on selleks ise soovi avaldanud.

Inkasso ei tohi kaasata kolmandaid isikuid

Krediidihaldustegevus peab jääma krediidisaaja ja võlahalduri vaheliseks.

"Ei ole eetiline ega aktsepteeritav mõjutada krediidisaajat oma makseid tasuma läbi kolmandate isikute (näiteks tööandja, lähikondse või riigiasutuse teavitamise teel)," juhib finantsinspektsioon tähelepanu. Kolmandate isikute kaasamine krediidihaldusteenusesse peab olema põhjendatud ja õiguspärane.

Täielik info ja kliendile sobiv suhtluskanal

Inkassod peavad esitama krediidisaajale ammendava info võlanõude sisu kohta – sealhulgas intressi, viiviste ja muude kulude komponentide osas. Teave tuleb esitada enne esimese sissenõudmistegevuse algust.

"Esmane info tuleb esitada enne esimest rahalise kohustuse sissenõudmist," seisab dokumendis.

Oluline on ka see, et kliendile võimaldataks kontakti nii e-kirja kui telefoni teel. Ainult ühe kanali pakkumine on juhendis käsitletav kui "krediidisaaja ebamõistlikult koormavasse olukorda asetamine."

Finantsinspektsiooni juhend ei ole õiguslikult siduv, kuid selle järgimist eeldatakse kõigilt krediidihaldustegevusega tegelevatelt isikutelt, kellel on vastav tegevusluba. Juhend hakkas kehtima alates 1. juulist 2025.

"Krediidiinkassol ja -ostjal lasub vastutus selle eest, et tema töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub suhtlus krediidisaajaga, käituksid kooskõlas nii kehtestatud sise-eeskirjades kui antud soovituslikus juhendis sätestatuga," sätestab juhend.