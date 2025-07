Eesti ja Läti vahel katsetatakse aasta aega kaht regionaalset bussiliini

Valgat ja Valkat ning Pärnut ja Salacit ühendavad esimesi päevi regionaalsed bussiliinid. Piiriüleseid ühendusi taastades tuli ühistranspordikeskustel palju aastaid võidelda kahe riigi bürokraatiaga. Osa vajalikke liine on seni ikka avamata.

Kaht riiki ehk kaksiklinnu Valgat ja Valkat ühendav bussiliin saabub Valga raudteejaama ajaks, mil seal kohtuvad Eesti ja Leedu raudteefirma rongid, et sõidutada reisijaid Tallinna, Riia ja Vilniuse vahel. Eelkõige on aga uus bussiühendus mõeldud kohalikule rahvale, kelle läbikäimine on tihe.

Tegu on aasta kestva katseprojektiga – tehakse kolm reisi päevas ja kulud kaetakse Euroopa Liidu programmist.

"Oleme prognoosinud, et uut liini kasutavad pigem pensionärid ja lapsed, kes saavad tasuta sõita. Kuigi on võimalik laiendada seda liini ka töötavatele inimestele, aga siis peavad need ajad neile paremini sobima," lausus Valgamaa ühistranspordikeskuse juhatuse esimees Ivar Unt.

Seni Pärnust Iklani sõitnud maakonnaliin liigub nüüd kümme korda päevas edasi Lätti Heinastesse ja kaks korda päevas Salacisse.

"Rahvas on kindlasti oodanud, huvi on olnud suur. Eriti on oodanud pensionärid," ütles bussijuht Neeme Teearu.

"Piiriüleste liinide eesmärk on seada sisse sarnane olukord, nagu oli enne piirikontrolli sisseseadmist. Mõlema riigi piiriala elanikud on omavahel seotud tihedate perekondlike, elukondlike ja majandussidemetega," lausus Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Ikla ja Heinaste vahel tuli rahval seni mitu kilomeetrit jalgsi liikuda, sest Eesti ja Läti erinev seadusandlus ei lubanud piiriülest bussi käima panna ja rahvusvahelised liinid tuhisevad neist kohtadest peatumata mööda.

"Meie mõistes on see ikkagi kohalik liin, kuigi sõidab kahes riigis. Peamegi nüüd arvestama rahvusvaheliste reeglitega, mis on rangemad kui siseriiklikud reeglid," ütles Unt.

Piiriüleseid ühendusi oleks vaja ka mujal – Võru ja Aluksne, Ape ja Saru või ka Pärnu ja Limbaži vahel. Neid ei õnnestunud praegu veel luua.