OPEC+ suurendab augustis naftatoodangut

OPEC+, mis toodab umbes poole maailma naftast, on alates 2022. aastast tootmist piiranud, et turgu toetada. Kuid sel aastal on suund muutunud – eesmärgiks on tagasi võita turuosa ning vastata USA presidendi Donald Trumpi nõudmisele suurendada tootmist, et hoida bensiinihinnad madalal.

Tootmise suurendamine tuleb kaheksalt rühma liikmelt - Saudi Araabialt, Venemaalt, Araabia Ühendemiraatidelt, Kuveidilt, Omaanilt, Iraagilt, Kasahstanilt ja Alžeerialt. Need kaheksa riiki alustasid oma viimase, 2,2 miljoni barreli suuruse päevase kärpe leevendamist juba aprillis.

Augustis planeeritud tootmise suurendamine tähistab hüpet võrreldes varasemate kuudega – OPEC+ kiitis maiks, juuniks ja juuliks heaks igakuise kasvu 411 000 barrelit päevas. Aprillis oli lubatud kasv vaid 138 000 barrelit päevas.

OPEC+ tõi tootmise suurendamise põhjustena välja stabiilse ülemaailmse majandusväljavaate ja tugevad turuolud, sealhulgas madalad naftavarud.

Kiirendatud tootmise suurendamine järgnes olukorrale, kus mõned OPEC+ liikmed – näiteks Kasahstan ja Iraak – tootsid üle neile seatud sihtmäära, mis allikate sõnul tekitas pahameelt teiste liikmete seas, kes järgivad kokkulepitud kärpeid.

Kasahstani naftatoodang pöördus eelmisel kuul taas kasvule ning jõudis kõigi aegade kõrgeimale tasemele.

Allikate sõnul soovib OPEC+, mis ühendab Venemaa juhitud Nafta Eksportivate Riikide Organisatsiooni ja selle liitlasi, laiendada turuosa seoses konkureerivate tootjate, näiteks Ameerika Ühendriikide, tootmise kasvuga.

Augustikuu tootmismahu tõusuga on OPEC+ alates aprillist turule lisanud kokku 1,918 miljonit barrelit päevas, mis tähendab, et 2,2 miljoni barreli suurusest kärpest on alles veel vaid 280 000 barrelit päevas. Lisaks sellele lubas OPEC+ Araabia Ühendemiraatidel suurendada oma tootmist veel 300 000 barreli võrra päevas.

Rühmal on endiselt jõus ka teised kärpekokkulepped kogumahus 3,66 miljonit barrelit päevas.

Kaheksast OPEC+ liikmest koosnev grupp koguneb järgmisel korral 3. augustil