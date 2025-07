Ossinovski tegi Reformierakonnale ametliku ettepaneku naasta koalitsiooni

Möödunud nädalal ütles Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere, et Reformierakond oleks valmis arutama Tallinna linnavõimu juurde naasmist, kuid ei ole selleks saanud ametlikku ettepanekut. Pere nentis, et oli Ossinovskiga sel teemal pidanud telefonikõne, kuid ettepanekud Reformierakonna koalitsiooni naasmiseks linnapea sotsiaalmeediapostitustes ja intervjuudes kõlavad ebasiiralt.

Esmaspäeval saatis Ossinovski Reformierakonnale ametliku kirjaliku ettepaneku koalitsiooni naasmiseks.

Kirjas märkis Ossinovski, et aasta jooksul on neli Tallinna juhtinud erakonda teinud olulisi reforme ja viimase kuu poliitiline turbulents ei ole teeninud tallinlaste huve.

Ossinovski tegi neljast punktist koosneva ettepaneku koalitsioonis koostöö jätkamiseks.

Esiteks ootab ta Reformierakonna naasmist koalitsioonileppe juurde, mille põhimõtteks on konsensuslik otsustamine ning lähtumine varem sõnastatud kokkulepetest.

Teiseks palub linnapea loobuda koalitsiooniliikmete umbusaldamisest, mis võimaldab taastada Reformierakonda kuuluvate poliitikute volitused linnavalitsuses ja linnaosades.

Kolmandaks pakub Ossinovski välja volikogus 21. juulile planeeritud eelnõudena võtta vastu linna heakorraeeskirja, kultuurikeskuste reformi ja lisaeelarve.

Neljandaks teeb Ossinovski ettepaneku lahendada lasteaia kohatasu küsimust Reformierakonnale ja teistele partneritele vastuvõetaval viisil. Ossinovski hinnangul eeldab see korralduslike ja linnarahanduslike küsimuste lahendamist, kuid sellele on osapooled tema arvates lähedal.

Linnapea märkis, et temal on tahe koostöö jätkamiseks olemas ning on optimistlik, et ka teised erakonnad on selleks valmis.

"Ma ei hakka varjama, et vastastikune usaldus on viimase kuu jooksul saanud tõsiselt kannatada. Ent linnajuhtidena on meie ülesandeks teenida avalikkust ning suuta sellistes olukordades ületada parteipoliitilised erimeelsused suurema eesmärgi nimel," kirjutas Ossinovski.