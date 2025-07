Pere Ossinovski kutset linnavalitsusse naasta siiraks ei pea

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi Pärtel-Peeter Pere sõnul oleks Reformierakond valmis arutama Tallinna linnavõimu juurde naasmist, kui palve selleks tuleks linnapealt isiklikult, mitte läbi sotsiaalmeedia. Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et on ettepaneku selleks juba teinud, Pere aga seda siiraks ei pea ning uue linnapea leidmisel kaasa mõelda ei plaani.

Pere nentis, et linnavolikogu võib laiali saata, kui kahe kuu jooksul pole valitud uut linnapead. Pere sõnul peavad sotsiaaldemokraadid ja linnavalitsus vastutama linna juhtimise eest ja leidma lahenduse.

"Vähemusvalitsus saabki reaalsuseks, sest sotsiaaldemokraadid otsustasid meid de facto juba kaks reedet tagasi koalitsioonist välja arvata, mis on kahetsusväärne eskalatsioon," ütles Pere.

Reformierakonna nägemuses oleks tema sõnul tervitatav, kui terve linnavalitsus astuks tagasi.

Reformierakond ettepanekut linnapea kohusetäitjaks teha ei plaani, samuti ei hakka andma sisse täiendavaid umbusaldusavaldusi, sõnas Pere.

"Meie ei näe vaeva sellega, kes võiks olla linnapea kohusetäitja. Linnapea võib seda ise soovitada sõbralikult volikogule, õigusaktide järgi on see volikogu määrata," ütles Pere.

Pere sõnul oli nende lahendus poliitikaväline kandidaat Urmas Sõõrumaa. Ta heitis ette, et tehnokraatliku linnavalitsuse loomise lähenemine aga teistele volikogu erakondadele ei sobinud. "Kui see nüüd ei sobinud, siis on tõesti pall sotsiaaldemokraatide, Eesti 200 ja Isamaa käes," ütles ta.

Kes abilinnapeadest kohusetäitjaks sobiks, ei ole Pere valmis spekuleerima. "Las nad ise mõtlevad selle välja, see on nüüd nende töö."

Pere sõnul ei ole Jevgeni Ossinovski teinud talle ühtegi pakkumist, vaid helistas talle neljapäeval enne pressikonverentsi algust, kuid see polnud sisuline pakkumine.

"Siis ta mainis seda mõtet, mida ta on nüüd kirjutanud lühikese Facebooki postitusena enda seinale. See on see formaat, mingit pakkumist, kirja, sisulist asja ei ole meie veel keegi näinud. Tõtt-öelda ega ei oota ka. Meie jaoks on otsus tehtud Reformierakonna Tallinna juhatuse tasemel: opositsioon," ütles ta.

Kui koalitsioonierakonnad on valmis edasi arutama lasteaia kohatasu kaotamist, oleks see tore, kuid Pere sõnul kahtleb Reformierakond Ossinovski sõnade siiruses. Edasi saaks liikuda vaid lasteaia kohatasu kaotamisel.

"Kui ta tõesti eile ütles, et teeme ära, päriselt ka, siis ta oleks võinud seda öelda kuu aega tagasi samamoodi. Oleks saanud kogu seda tsirkust meedias saanud vältida," ütles Pere.

Kui Ossinovski talle helistab, võtab ta kõne vastu, sõnas Pere. "No muidugi, me võime arutada. Võime ka tema palvel kokku saada, vabalt, milles küsimus. Facebooki postitus ei ole mingisugune ettepanek. Kui nad tahavad ettepanekut teha, võime arutada. Praegu ei ole mingit ettepanekut tehtud," ütles ta.

Ossinovski: kutsun Reformierakonda mõtlema koalitsiooni naasmisele

Ossinovski ütles intervjuus ERR-ile, et sündmused arenevad tundide kaupa ja teisipäevase istungi nüansse ja plaane pole koalitsioon veel kokku leppinud.

"Meie ettepanek on jätkuvalt Reformierakonnal lõpetada see kaos selle kaudu, et naasta koostöö juurde olemasolevas koalitsioonis. Siis ei ole ka teisipäeval vaja muretseda, kuidas täpselt kohusetäitjaid määratakse," ütles Ossinovski.

Ossinovski kinnitas, et veel kaks nädalat tagasi tegid koalitsioonierakonnad tööd katteallikate leidmiseks lasteaia kohatasu kaotamiseks.

"Liikusime päris kenasti edasi, tegime ka omapoolse vahepakkumise, olime selgelt valmis edasi seda arutama, ka täiendavaid katteallikaid otsima. Aga selle peale Reformierakond ütles, et neil rohkem seda huvi ei ole ja nad lähevad hoopis tegema koalitsiooni Keskerakonnaga. Nii et kui sellest plaanist on loobutud, nagu ma olen aru saanud, siis on võimalik ju selle tööga edasi minna ja loomulikult nagu ma olen varem öelnud, üksikutes poliitilistes küsimustes on ühiselt ikka võimalik kokkuleppele jõuda, kui see soov kõigil on," sõnas ta.

Ossinovski hinnangul suudetakse tõenäoliselt linnapea kohusetäitja ühiselt määrata, kuigi on Reformierakonnal ja Keskerakonnal on volikogus enamus ja neist sõltub, kas nad vähemusvalitsuse kolme erakonna välja pakutavat ühiskandidaati toetavad või mitte.

"Kui seal hakatakse mingit oma mängu mängima, siis teoreetiliselt on võimalik ka see protsess uppi keerata. Aga ma pigem usun, et selles küsimuses lahendus leitakse," lausus Ossinovski.

Ossinovski nentis, et uue linnapea peab valima kahe kuu jooksul, muidu on seaduse järgi volikogu töövõimetu ning volikogu liikmete asemele tulevad asendusliikmed.

Linnapea märkis, et see muudab ka poliitilisi jõujooni, kuna Keskerakonna asendusliikmeid tuleb sisse rohkem kui praegu on Keskerakonnal volikogus liikmeid. "Selle tulemusena tekib 9. septembriks teoreetiliselt Keskerakonna ja EKRE enamus volikogus," sõnas ta.

Kas linnapea kohusetäitja võiks tulla samuti sotside ridadest, ei ole Ossinovski sõnul koalitsioonipartneritega arutatud.

Praeguse olukorra lahendamiseks näeb Ossinovski ainsa reaalse võimalusena Reformierakonna koalitsiooni naasmist.

"Mina näen ainsa päriselt toimiva lahendusena selle ummikseisu puhul seda, et Reformierakond pärast oma vahepealseid omapäraseid poliitilisi keerdkäike siiski naaseb olemasoleva koalitsiooni kokkuleppe juurde tagasi. See võimaldab tõesti 19. oktoobrini valitsusvastutust ühiselt kanda, tagada töörahu, ja siis juba valija saab anda hinnangu kõikidele erakondadele ja poliitikutele. Kõik muud variandid, mida on teoreetiliselt võimalik välja mõelda, nad siiski jätkavad ühel või teisel viisil seda jampsi, mis on Reformierakonna eestvedamisel viimase kuu aja jooksul toimunud ja ma arvan, et üldiselt on kõikidel sellest päris tõsine siiber. Selle pärast ma tõesti kutsun Reformierakonda tõsiselt mõtlema selle peale," ütles ta.

Reformierakonnale punktivõidu pakkumiseks ise tagasi astumise Ossinovski välistas, viidates, et neil oli varem toimiv koalitsioon ning uute poliitiliste kombinatsioonide ja punktide arvestamise läbi väljapääsu otsimine sellest olukorrast edasi ei vii.