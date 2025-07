Galerii: Tallinnas avati nimelised pingid Eesti legendaarsetele kaptenitele

Pinkide asukohaks on Admiraliteedi basseini ümbrus, mis kujuneb tulevikus austuspaigaks kõigile Eesti silmapaistvatele meremeestele.

Idee algataja ja Eesti kaptenite klubi liige Tarmo Kõuts ütles, et need pingid on vaikne, ent kõnekas austusavaldus meestele, kes on oma elu ja kutseoskused sidunud merega ning aidanud ehitada Eesti mereriigi väärikust nii kodus kui ka kaugemal. "Iga nimi siin sümboliseerib kogemust, juhtimist ja pühendumust, millele toetub kogu meie merenduskultuur," lausus Kõuts.

Esimesena said nimelised tähised viis Eesti kaugsõidukaptenit, kelle elutöö on jätnud sügava jälje nii Eesti mereajaloosse kui ka professionaalsesse merenduskultuuri: Uno Laur (kaugsõidukapten, merekultuuri ja mereterminoloogia arendaja), Arno Kask (kaugsõidukapten, Eesti Merelaevanduse juht, Pärnu merekooli õpetaja), Roland Leit (kaugsõidukapten, Eesti mereväe esimene ülem pärast iseseisvuse taastamist), Ülo Kollo (kaugsõidukapten, m/l Georg Ots kapten, Tallinki peakapten ja tehnikadirektor) ja Eduard Hunt (kaugsõidukapten, Vanasadama sadamakapten).