Kantar Emor: Eesti inimeste lemmikud meediabrändid on ETV, ERR ja Delfi

"ERR-i brändidel on üsna lihtne olla armastatud. Nad on nagu viielised õpilased, vastates inimeste ootustele ajakirjanduse suhtes: nad on reklaamivabad, usaldusväärsed, tasuta ning ei aja taga sensatsiooni ega klikipealkirju," ütles Kantar Emori juhtekspert Kristiina Saks. "Väga palju trumpe on ERRi kanalite käes tulenevalt nende kanalite avalik-õiguslikust vormist."

Neljandal kohal on uuringu järgi Postimees.

Põhilised konkurendid Delfi ja Postimees on uuringu andmetel järjest selgemalt eristuvad. "Delfi on populaarsem linnades, Postimees väiksemates kohtades. Delfil on väga tugev "kõik-ühest-kohast"-kuvand. Postimees seostub inimestele suurema konservatiivsusega: osade vastajate hinnangul on see eelis, teiste jaoks mitte," kommenteeris Saks.

Kantar Emor tegi meediabrändide uuringut tänavu kuuendat korda.

Uuringus vaadeldi ka inimeste üldisi hoiakuid ajakirjanduse suhtes, sealhulgas uuriti tehisaru rolli kohta ajakirjanduses. "Võib öelda, et tehisaru-ajakirjanikeks Eesti inimesed veel valmis ei ole," nentis ekspert.

Kantar Emor viis meediabrändide uuringu läbi veebiküsitlusena perioodil 21. – 27. mai 2025 ja valim on esinduslik Eesti elanikkonna suhtes. Kokku küsitleti 1116 inimest vanuses 16–74 eluaastat. Meeldivaimate meediabrändide väljaselgitamiseks paluti vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat – valik tuli teha 78 nimetuse seast. Nimekirja aluseks on Kantar Emori erinevatest uuringutest saadud kogemus.