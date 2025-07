Venemaal valimispettusi paljastanud organisatsioon läks laiali

Kreml pani kevadel valimiste vaatlemisega tegeleva sõltumatu organisatsiooni Golos kaasjuhi Grigori Melkonjantsi viieks aastaks vangi ning Golos teatas nüüd, et lõpetab tegevuse.

"See kohtuotsus ei jäta meile valikut. See seab kriminaalvastutusele mitte ainult kõik Golose osalejad, vaid ka need, kes lihtsalt otsisid õigusabi," teatas Golos.

Kõik organisatsiooni piirkondlikud harud suletakse, kõik projektid koos organisatsiooni veebileheküljega kaovad internetist, vahendas Meduza.

"Õiglus ei võidutse kahjuks alati, kuid selle eest tuleb alati võidelda. Ja alati on oht kaotada. Seekord kaotasime, hüvasti," teatas Golos.

Golos tegutses alates 2000. aastast, 2013. aastal kuulutas Kreml valimispettusi paljastanud organisatsiooni välisagendiks. Golos jälgis, analüüsis ja kritiseeris Venemaal toimuvaid valimisi.

Vene võimud vahistasid Melkonjantsi 2023. aasta augustis. Kreml väitis toona, et Golosil on sidemed Euroopa valimisvaatlusorganisatsioonide võrgustikuga (ENEMO). Kreml kuulutas ENEMO juba 2021. aastal soovimatuks organisatsiooniks.