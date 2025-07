Telegraph: Trump avas kaubandussõjas Hiinaga uue rinde

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et rivaalitsemine Hiina ja USA vahel kogub tuure ning Donald Trumpi administratsioon pööras pilgu Kagu-Aasias asuvate riikide poole. Trump tahab nüüd kaubanduspoliitika abil vähendada Hiina mõjuvõimu Aasias.

Trump saatis esmaspäeval mitmetele riikidele kirjad, milles teavitas neid 1. augustil kehtima hakkavatest kõrgematest tollimaksudest. Lõuna-Korea ja Jaapani impordile peaks hakkama kehtima 25-protsendiline tollimaks.

Samal ajal üritab Trump sõlmida kaubanduslepinguid Indoneesia, Tai ja Kambodžaga. Ajaleht The Telegraph hindab, et kui see peaks Trumpil õnnestuma, siis suudaks ta suruda ekspordist sõltuva Hiina majanduse nurka.

"Me ei näe ajutist kaubandussõda. Pigem on see kestvama suurriikide rivaalitsemise ilming, mis toimub kahe suurima majanduse vahel," ütles konsultatsioonifirma Capital Economics majandusteadlane Neil Shearing.

Trump on juba sõlminud kaubanduslepingu Vietnamiga. Lepingu raames kehtestatakse 40-protsendiline tollimaks kaupadele, mis tuuakse Vietnami Hiinast ja seejärel viiakse edasi USA-sse. Vietnamis toodetud kaupadele aga hakkab kehtima 20-protsendiline tollimaks.

Trump ähvardab nüüd ka teisi Kagu-Aasia riike karmimate tariifidega, soovides sõlmida sarnast lepingut, mis tehti Vietnamiga. Hiina ei saaks siis enam Kagu-Aasia riikide kaudu USA tollimaksudest mööda hiilida.

Hiina ekspordist sõltuv majandus on aga keerulises seisus, kinnisvarasektor on endiselt kriisis. Riiki räsib suur võlakoormus, seetõttu ei taha tarbijad laenu võtta ning raha kulutada. Peking üritab nüüd leebema rahapoliitika toel majandust turgutada. See omakorda suurendab riigi sõltuvust ekspordist veelgi.

"Alati, kui Hiina riigisiseste kulutuste kasv aeglustub, kiireneb ekspordi kasv. See on lihtsalt sellepärast, et kui Hiina firmad ei saa oma toodangut müüa kodumaal, müüvad nad oma asju välismaal," ütles mõttekoja Chatham House vanemteadur David Lubin.

Hiinas toimub juba ületootmine, firmade vahel käib hinnasõda. Kui firmad ei saa oma ülejääki eksportida teistesse Aasia riikidesse, süveneb Hiinas hinnasõda veelgi, vahendas The Telegraph.

Hiina jõudis juba teravalt kritiseerida USA ja Vietnami kaubanduslepet. Kaubandusministeeriumi pressiesindaja He Yongqiani sõnul on tegemist vaenuliku lepinguga ning ta lubas, et Hiina võtab oma huvide kaitsmiseks kasutusele vastumeetmeid

The Telegraph toob veel välja, et Vietnami olukord pole praegu kadestamisväärt. USA ja Hiina on Vietnami kaks suurimat kaubanduspartnerit. Lähiajal peavad aga ka teised Aasia riigid kaubandussõjas poole valima.

Trump ise on järjepidevalt andnud märku, et on valmis kasutama karme meetmeid. Esmaspäeval ähvardas ta BRICS-i toetavaid riike lisatollidega.

BRICS-i juhivad Brasiilia, Venemaa, India, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Hiina. Trump püüab nüüd tagada, et Lõuna-Ameerikas, Aasias ja Aafrikas asuvad riigid ei ühineks BRICS-i läänevastase poliitikaga.