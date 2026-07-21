Trump kehtestas Kanadale uued tollimaksud

Kanada peaminister Mark Carney nimetas tariife järjekordseks USA ühepoolseks kaubandusmeetmeks, mis tema hinnangul rikub USMCA-d (USA-Mehhiko-Kanada vabakaubandusleping – toim.)

Uutest tollimaksudest jäävad välja mitmed olulised kaubagrupid, sealhulgas energia, kala ja kriitilised mineraalid. Kokku puudutavad tollimaksud ligikaudu 20 miljardi USA dollari väärtuses Kanadast imporditavaid kaupu. USA importis 2025. aastal Kanadast 383 miljardi dollari väärtuses kaupu, vahendas The Wall Street Journal .

Valge Maja teatel kohtleb Kanada USA tootjaid ebaõiglaselt ning uued tollimaksud on sellele vastuseks.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et USA president Donald Trump kehtestas osadele Kanadast imporditavatele kaupadele täiendava 50-protsendilise tollimaksu. Uued tollid hõlmavad muu hulgas Kanada veini, hokikeppe, tsementi ja hakkavad kehtima 30 päeva pärast.

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