USA ja Hiina pikendasid tollirahu 90 päeva võrra

Ameerika Ühendriigid ja Hiina pikendasid esmaspäeval veel 90 päeva võrra omavahelist tollirahu, hoides ära teineteise kaupadele suurte tollimaksude kehtestamise.

USA president Donald Trump teatas sotsiaalmeedias, et allkirjastas täitevkorralduse, mis peatab kõrgemate tollimaksude kehtestamise Hiinale kuni 10. novembrini, kusjuures jäävad kehtima ka kõik muud vaherahu elemendid.

Hiina kaubandusministeerium teatas teisipäeva varahommikul paralleelselt lisatariifide kehtestamise peatamisest, lükates 90 päeva võrra edasi ka aprillis sihikule võetud USA ettevõtete lisamise kaubandus- ja investeerimispiirangute nimekirjadesse.

"Ameerika Ühendriigid jätkavad Hiina Rahvavabariigiga läbirääkimisi, et tegeleda kaubanduse tasakaalustamatusega meie majandussuhetes ja sellest tulenevate riikliku ja majandusliku julgeoleku probleemidega," teatas Trump oma täiteavkorralduses. Ta lisas, et Hiina astub olulisi samme kaubanduslepingute parandamiseks ning USA majanduslike ja riikliku julgeoleku küsimustega seotud murede lahendamiseks.

Pekingi ja Washingtoni vaheline tollivaherahu pidi lõppema teisipäeval. Pikendus novembri alguseni annab USA ettevõtetele madalamate tollitariifi määrade näol leevendust jõuluhooajaks mõeldud sügisese impordi jaoks, mis hõlmab Hiinas valmistatud elektroonikat, rõivaid ja mänguasju.

Uus korraldus hoiab ära USA tollitariifide tõusu Hiina kaupadele kuni 145 protsendini, samas kui Hiina tollid USA kaupadele pidid tõusma 125 protsendini – määrad, mis oleksid tekitanud kahe riigi vahel sisuliselt kaubandusembargo. Esmaspäevane kokkulepe fikseerib vähemalt ajutiselt 30-protsendised tollid Hiina impordile USA-sse ja 10-protsendise imporditollid USA ekspordile Hiinasse.

"Näeme, mis juhtub," ütles Trump esmaspäevasel pressikonverentsil, rõhutades oma häid suhteid Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

Hiina teatas, et pikendamine on meede kahe riigipea 5. juuni kõnelusel saavutatud olulise konsensuse edasiseks rakendamiseks ja see stabiliseeriks maailmamajandust.

Trump ütles eelmisel nädalal, et USA ja Hiina on kaubanduslepingule väga lähedal ning kui kokkulepe saavutatakse, kohtub ta Xi Jinpingiga enne aasta lõppu.

USA import Hiinast oli selle aasta alguses hüppeliselt kasvanud, et ennetada Trumpi tolle, kuid langes juunis järsult, näitasid USA kaubandusministeeriumi eelmisel nädalal avaldatud andmed. USA kaubandusdefitsiit Hiinaga kahanes juunis umbes kolmandiku võrra 9,5 miljardi dollarini, mis on väikseim näitaja alates 2004. aasta veebruarist. Viie järjestikuse languskuu jooksul on USA kaubandusdefitsiit Hiinaga vähenenud 22,2 miljardi dollari võrra – see on 70 protsenti vähem kui aasta varem.