EL-i uus lennupagasinõue annab esimesi vilju

Euroopa Parlament toetab ettepanekut ühtlustada käsipagasi mõõtmed kõigi Euroopa Liidus tegutsevate lennufirmade jaoks.

BBC vahendas, et odavlennufirma Ryanair kavatseb ettepaneku tõttu lubada reisijatel lennukisalongi kaasa võtta senisest 20 protsenti suurema käsipagasi koti. Uute reeglite järgi võib käsipagas olla mõõtudega kuni 40×30×20 cm ning peab kaaluma vähem kui 10 kg. Käsipagas peab mahtuma eesoleva istme alla.

Ryanairi otsus tähendab, et nende uus lisatasuta käsipagas on 5 cm sügavam kui EL-i uus miinimumstandard (40×30×15 cm). Ettevõte ei täpsustanud BBC-le, miks nad reisijatele lubatust suuremat mahtu pakuvad.

Ryanairi praegune piirang salongi käsipagasile on mõõtmetega 40×20×25 cm, mis on tegelikult ruumala poolest juba suurem kui Euroopa Liidu uus standard, kuid ei vasta selle täpsetele külgede mõõtudele. BBC väitel teatas Ryanair, et uus suurusnõue peaks jõustuma lähinädalatel, pärast mõõtmisraamide ümberseadistamist lennujaamades.

Euroopa Parlamendi toetatud muudatusettepaneku kohaselt saaksid reisijad võtta kõikidele lendudele kaasa tasuta kuni 7 kg kaaluva käsipagasi. Uue korra järgi oleks lubatud ka teine väiksem isiklik pagas (näiteks sülearvutikott või käekott), mis mahub eesoleva istme alla ja võib olla mõõtudega kuni 40×30×15 cm.

Ettepanek ei ole veel kehtiv seadus ning vajab vähemalt 55 protsendi Euroopa Liidu liikmesriikide heakskiitu. Läbirääkimised liikmesriikidega on plaanitud juulisse. Kui muudatusettepanek kinnitatakse, laieneks see kõigile euroliidusisestele lendudele ning ka EL-ist väljuvatele ja saabuvatele marsruutidele.

Euroopa Parlamendi sõnul on muudatuse eesmärk tuua selgust seni väga erinevatesse käsipagasi nõuetesse. Uue korra kohaselt soovitakse muu hulgas keelata lisatasu lapse istmekoha valiku eest ning parandada reisijate õigusi hüvitisele kombineeritud reiside puhul – näiteks siis, kui reisija jääb lennu hilinemise tõttu maha samalt teenusepakkujalt ostetud bussist.

Lennufirmad uute reeglite vastu

Lennufirmade esindusorganisatsioon Airlines For Europe on uute reeglite vastu, väites, et see kaotab reisijate valikuvabaduse ja viib piletihindade üldise tõusuni.

"Euroopa lennundusturg põhineb valikuvabadusel. Kui reisijad sunnitakse ostma piletit koos käsipagasiga, kaob see vabadus," ütles organisatsiooni juht Ourania Georgoutsakou pressiteates. "Mis järgmiseks – kohustuslik popkorn ja joogid kinopileti hinna sees?"