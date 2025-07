Ryanair maksab ülemõõdulise käsipagasi püüdmise eest boonust

Odavlennufirma Ryanair kinnitas, et maksab oma töötajatele lisatasu selle eest, kui nad leiavad reisijatelt ülemõõdulist pagasit, millelt kompanii kasseerib täiendavat raha, vahendas väljaanne The Times.

"Me maksame vahendustasu oma töötajatele, kes tuvastavad ülemõõdulise pagasi ja võtavad selle eest tasu, kuid neid tasusid maksab vähem kui 0,1 protsenti reisijatest, kes ei järgi meie kokkulepitud pagasireegleid," ütles Ryanairi esindaja The Timesile.

"Meie sõnum neile 0,1 protsendile reisijatest on lihtne: palun järgige meie helde pagasi reegleid või teilt võetakse tasu lennule registreerimisel või väravas. 99,9 protsendile meie reisijatele, kes järgivad meie reegleid, ütleme aitäh ja jätkake lendamist, sest teil pole millegi pärast muretseda," lisas ettevõte.

Ryanair lubab klientidel tasuta kaasa võtta väikese koti mõõtudega 40 x 20 x 25 cm, mis mahub nende ees oleva istme alla. Suurema, kuni 10-kilogrammise käsipagasi eest mõõtudega 55 x 40 x 20 cm võetakse lisatasu, hinnad algavad kuuest eurost, kuid võivad ulatuda ka mitmekümne euroni.

Juuli alguses teatas Ryanair, et suurendab oma tasuta käsipagasi suurust 40 x 30 x 20 sentimeetrini vastavalt uutele, veel jõustumata Euroopa Liidu eeskirjadele, mis keelavad lennufirmadel väikese käsipagasi eest tasu võtta.

Teade järgneb hiljuti The Sunday Timesis avaldatud paljastustele, et seitsmes Ühendkuningriigi lennujaamas tegutseva ettevõtte Swissport töötajad saavad iga väravas tabatud ülemõõdulise koti eest 1,20 naela lisatasu. Poliitika, mida Swissporti töötajatele saadetud lekkinud e-kirjas nimetatakse "easyJeti väravakoti tulustiimuliks", on kehtinud vähemalt alates 2023. aasta novembrist.

Ryanairi poliitikat selgitav avaldus, mis sel nädalavahetusel tehti, on vastuolus ettevõtte turundusjuhi Dara Brady kommentaaridega, kes ütles, et töötajatele ei makstud vahendustasu ülemõõduliste kottide tuvastamise eest, märkis The Times.

"Me ei maksa oma töötajatele kottide eest vahendustasu. [Poliitika] eesmärk on piirata kottide arvu, mida me saame pardale võtta," ütles ta aprillis Iirimaa väljaandele Virgin Media News. "Me saame pardale võtta vaid piiratud koguse kotte, seega peavad meie töötajad olema väga teadlikud kaasa võetavate kottide suurustest. Ma kordan, et Ryanairi pagasipoliitikas pole muudatusi tehtud ja kui inimesed reisivad õige suurusega kottidega, saab teie lend Ryanairiga olema suurepärane."

Rahalisi stiimuleid töötajatele ülemõõduliste kottidega reisijate peatamiseks ja neilt tasu võtmiseks ei kasutata siiski mitte kõikjal lennunduses, märkis The Times. Lennureisijate ja pagasi maapealse käitlemise ettevõte Sky Handling Partner ja Iiri lennufirma Aer Lingus ütlesid, et nad ei paku oma töötajatele pagasieeskirjade jõustamise eest väravas mingeid stiimuleid.

Samas on tasupakett easyJeti nõuetele mittevastavate kottide tuvastamise eest ka maapealse käitlemise ettevõttel DHL Supply Chain, mis tegutseb Gatwicki, Bristoli ja Manchesteri lennujaamas.