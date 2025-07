Sõja 1233. päev: Kiievit tabas taas Venemaa ulatuslik õhurünnak

Oluline Venemaa agressioonisõjas Ukrainas neljapäeval, 10. juulil kell 22.36:

- Zelenski teatas positiivsest dialoogist Trumpiga Patriotide osas;

- Von der Leyen teatas Ukrainale miljardi euro ülekandmisest;

- Ukraina julgeolekuteenistuse liige tapeti Kiievi kesklinnas;

- Ukraina sõlmis Suurbritanniaga lepingu 5000 õhutõrjeraketi tootmiseks;

- Merz: Berliin on valmis hankima USA-st Patriot-süsteeme Ukraina jaoks;

- Kiievit tabas taas Venemaa ulatuslik õhurünnak;

- Trump väljendas Vene rünnakute pärast pahameelt;

- Allikad: USA taastas pärast pausi osade relvade tarned Ukrainale;

- Zelenski arutas Kelloggiga Ukraina toetamist.

Zelenski teatas positiivsest dialoogist Trumpiga Patriotide osas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas konstruktiivsest dialoogist USA presidendi Donald Trumpiga seoses õhutõrjesüsteemide Patriot pakkumisega Ukrainale, edastas uudistekanal Ukrinform.

Zelenski tegi vastavasisulise avalduse ajakirjanikele Roomas toimuval Ukraina taastamise konverentsil (URC 2025).

"Meil on president Trumpiga positiivne dialoog süsteemide Patriot teemal. Minu palve hõlmab 10 Patriot-süsteemi koos vastava rakettide varuga. Saksamaa on valmis rahastama kahte süsteemi – mul on nendega kokkulepped – ja Norra on samuti valmis rahastama ühte süsteemi, mis tugineb minu kahepoolsele kokkuleppele peaministriga," ütles Zelenski.

Von der Leyen teatas Ukrainale miljardi euro ülekandmisest

Kandes Kiievile üle järjekordse miljardi euro suuruse makromajandusliku abi osamakse, jääb Euroopa Liit Ukraina suurimaks rahastajaks, ütles neljapäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

EL on andnud alates 2022. aastast Ukrainale ligi 165 miljardi euro ulatuses toetust, märkis ta.

"Selle toetuse raames võin teatada miljardi euro suuruse makromajandusabi väljamaksmisest, samuti rohkem kui kolme miljardi euro suurusest väljamaksest Ukraina fondist," teatas von der Leyen Roomas Ukraina taasülesehitamise konverentsil.

"Ainuüksi sel aastal katame 84 protsenti vajalikust välisfinantseerimisest," lisas ta.

EK president teatas Rooma konverentsil ka lepingute allkirjastamisest Ukraina taasülesehitamise uue abipaketi kohta summas 2,3 miljardit eurot, väljavaatega meelitada riigi ülesehitamiseks investeeringuid kuni kümme miljardit eurot.

Ukraina julgeolekuteenistuse liige tapeti Kiievi kesklinnas

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas neljapäeval, et üks tema liikmetest tapeti Kiievi kesklinnas.

Tegemist tundub olevat järjekordse sihitud rünnakuga Ukraina julgeolekutöötaja vastu pärast Venemaa sissetungi.

Moskva on omakorda süüdistanud Kiievit kõrgete Vene sõjaväeametnike ja Kremli-meelsete kommentaatorite tapmiste korraldamises. Rünnakuid on tehtud Venemaa kontrolli all olevatel Ukraina aladel kui Venemaa pinnal.

"SBU töötaja mõrva asjus Kiievi Holossiivskõi rajoonis algatati kriminaaljuurdlus," ütles SBU.

Ukraina meedia avaldas turvakaamera salvestuse, millel on näha meest, kes kõnnib mitme kotiga üle parkimisplatsi ja teist meest, kes jookseb ohvri poole ja ründab teda.

SBU ei tuvastanud rünnaku ohvrit ega täpsustanud, millist relva kasutati.

Sõltumatu väljaanne Ukrainska Pravda ütles aga, et tapetud SBU töötaja oli kolonel Ivan Voronõtš.

Väljaanne lisas SBU allikale viidates, et kahtlustatav tulistas ohvrit viis korda summutiga püstolist.

Politsei teatas, et nad leidsid piirkonnast kuulihaavadega mehe surnukeha, kuid ei sidunud seda juhtumit SBU-ga.

Ukraina sõlmis Suurbritanniaga lepingu 5000 õhutõrjeraketi tootmiseks

Ukraina sõlmis Suurbritanniaga lepingu rohkem kui 5000 õhutõrjeraketi tootmiseks ettevõttes Thales.

"See võimaldab Briti ettevõttel Thales tarnida üle 5000 õhutõrjeraketi, mis mitte ainult suurendab oluliselt Ühendkuningriigi kaitsevõimet, vaid võimaldab ka Ukrainal jätkata võitlust, tugevdades oma kaitset ebaseadusliku täiemahulise Venemaa sissetungi vastu," ütles Suurbritannia valitsus avalduses.

Briti asepeaminister Angela Rayner kinnitas Roomas Ukraina taastamiskonverentsil URC-2025 peetud kõnes, et Londoni kahepoolne abi Ukrainale 2025.–2026. rahandusaastal ulatub 283 miljoni naelani.

See annab ukrainlastele ligipääsu elutähtsale toetusele humanitaar-, energeetika, stabiliseerimise, reformide ning ülesehituse valdkonnas.

Merz: Berliin on valmis hankima USA-st Patriot-süsteeme Ukraina jaoks

Berliin pakub USA administratsioonile võimalust, et ostab Ukraina jaoks õhutõrjesüsteeme Patriot ja nende rakette, ütles neljapäeval Saksa kantsler Friedrich Merz.

"Ma peab selles osas läbirääkimisi Ameerika administratsiooni ja president (Donald) Trumpiga," tsiteeris ringhääling NTV Merzi.

"Me oleme valmis hankima USA-st täiendavad Patriot-süsteemid ja tarnima need Ukrainale," lisas ta.

Merzi sõnul arutas ta eelmisel neljapäeval seda küsimust Trumpiga ning palus, et Washington tarniks need süsteemid.

Väljaanne Bild teatas neljapäeval, et Saksamaa valitsus on pidanud juba üle nelja nädala Washingtoniga läbirääkimisi kahe Patriot-süsteemi ja sadade rakettide ostmiseks USA-st Ukrainale.

Kiievit tabas taas Venemaa ulatuslik õhurünnak

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievi vastu drooni- ja raketirünnaku.

Väljaanne The Kyiv Independent vahendas, et Venemaa ründas teist ööd järjest Kiievit. Linna raputasid plahvatused, mitmes rajoonis puhkesid tulekahjud.

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud Kiievis kuulsid kogu öö jooksul üle linna kajavaid tugevaid plahvatusi ja nägid õhutõrjesüsteemi sähvatusi, mis valgustasid taevast.

Ukraina võimud teatasid neljapäeva varahommikul, et Venemaa rünnakus sai surma kaks inimest. Vigastada sai 13 inimest.

Kiievi sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko ütles, et elanikud peaksid hoiduma rünnakutest fotode ja videote tegemisest.

"Teie elu ja tervis on tähtsamad kui rünnaku filmimine. Ärge levitage fotosid ja videoid, vaenlane võib seda ära kasutada," kirjutas Tkatšenko sotsiaalmeedias.

Kreml on viimastel nädalatel hoogustanud rünnakuid Ukraina tsiviilelanike ja taristu vastu. Rindejoonest kaugemale jäävad linnad peavad nüüd igapäevaselt elama Vene õhurünnakute terrori all.

Kiievit tabas taas Vene õhurünnak Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Gleb Garanich

Allikad: USA taastas pärast pausi osade relvade tarned Ukrainale

USA peatas hiljuti osa lubatud relvade tarnetest Ukrainale. Kaks USA ametnikku aga ütlesid kolmapäeval uudisteagentuurile Reuters, et Ühendriigid tarnivad Ukrainale taas suurtükimürske ja reaktiivmürske.

President Donald Trump luba samuti hiljuti, et USA saadab rohkem relvi Ukrainale. Ta teatas, et on heaks kiitnud kaitseotstarbeliste relvade saatmise Ukrainale.

Trump väljendas Vene rünnakute pärast pahameelt

USA president Donald Trump väljendas kolmapäeval taaskord oma pahameelt Venemaa laiaulatuslike raketi- ja droonirünnakute pärast Ukrainale.

"Olen andnud inimestele teada, et ma ei ole rahul sellega, mis toimub. See on sõda, mis poleks kunagi pidanud juhtuma. See ei tohiks praegu juhtuda," rääkis Trump.

Zelenski arutas Kelloggiga Ukraina toetamist

President Volodõmõr Zelenski arutas USA presidendi erisaadikuga Ukrainas Keith Kelloggiga peamisi kaitsekoostöö prioriteete.

"Pidasin sisuka vestluse USA presidendi erisaadikuga Ukrainas Keith Kelloggiga. Tänasin teda osalemise eest Ukraina taastamise konverentsil, kus kindral juhib USA delegatsiooni. Arutasime relvatarneid ja õhutõrje tugevdamist. Arvestades Vene rünnakute sagenemist jääb see üheks meie peamiseks prioriteediks. Käsitlesime ka Ameerika relvade ostmist ja ühist kaitsetoodangut," rääkis Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 030 580 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 11 011 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 22 972 (+3);

- suurtükisüsteemid 30 140 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1437 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1193 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 44 781 (+324);

- tiibraketid 3445 (+6);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 54 656 (+81);

- eritehnika 3929 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.