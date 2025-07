Kagu-Eesti põllumehed on vihmase suve tõttu hädas

Vihmase suve tõttu on Kagu-Eesti köögivilja- ja kartulikasvatajatel väga keeruline põlde hooldada, sest paljud põllud on liigniisked ning madalamates paikades kasvama pandud taimed on liigse vee tõttu ikaldunud.

Navi külas Ilumäe talus kasvab varajase kapsa põllul köögivili kasvab vee sees, ja selleks, et kapsaid kätte saada, tuleb sinna kummikutega minna.

"Tegelikult asi on kurb, nii palju vett on olnud, et traktoriga põllu peale ei pääse ja tulemus on selline, et (kõik) upub. Selle põllu peal on pool (saaki) kadunud, kindlasti pool, aga tegelikult ma arvan, et isegi rohkem on saagi kadu, kuna vihm on kõik kinni tampinud ja ei saa õhku," lausus Ilumäe talu peremees Jaanus Trolla.

Ka teised Võrumaa põllupidajad on hädas sama probleemiga – vagude vahel on palju vett ja selleks, et põlde saaks masinaga hooldada, tuleb oodata kuivemat ilma.

"Võtame siit, mis võtta annab ja ongi kõik – ega midagi ei saa. Järgmine aasta loodame, et on parem. Eks tuleb riske hajutada, mul ei ole kaup ainult ühe põllu peal, need on viie-kuue erineva põllu peal, et kuskilt ikka midagi saab," ütles Trolla.

Ka Põlvamaal Ahjal tegutsevas Võido talus muretsetakse kartulipõldude pärast, sest pidevalt sajab ja väga keeruline on traktoriga vagusid isegi muldama minna, sest muld on liigniiskusest tükkis ja põllud masinaid ei kanna. Kartul sai neil maha pandud tavapärasest ajast palju hiljem – alles juuni alguses, kuna ka kevad oli vihmane.

"Põllu allpool on nii pehmed kohad, et proovisin mullata ja kisub rattad ringi, ei saagi teha, kisub soperdamiseks. Peab ikka paremat ilma ootama ja kõik oleneb nüüd sügisest, et kui hea saagikuse siit saab ja mis siit kätte saab," lausus Võido talu peremees Martin Lillo.